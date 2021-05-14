文 / 肖庆涵

很快要开始吃药了，父母还是挺担心的。母亲探亲假用完后早已回干校了，因此父亲休了探亲假回到北京，陪伴我治疗最初的15天。记得他那时一大早，就去朝阳菜市场排队买老母鸡，熬好鸡汤后下午探视时送来医院。敌百虫毕竟是毒药，吃后对记忆力和身体都有影响。我那时上午背的零件号，中午吃了敌百虫之后，下午很多就想不起来了。而且下午和病友打牌或下棋，一动脑子或累一些，就会发低烧。

为了不影响继续治疗，我就把体温表倒着甩几下，弄到37度以下再交给护士。有一天下午，父亲来探视时看我无精打采，显得特别疲惫。就问我：“今天是怎么了？是否用了其他的药？”我告诉他：“今天加了一片药”。他问：“为什么？”我说：“医生说我的心跳太慢，怕出事。”父亲看了一下挂在我床尾的记录卡片就出去了。很快医生、护士就跟着我父亲回来了，忙忙碌碌的一通检查。后来父亲告诉我，医生想给你用升心速的药，但不知怎么弄错了，给的药是降心速的。经过这么一回，后来在每用一种新药前，我都会仔细的先弄弄清楚。

一个疗程完后，我就去友谊医院开了3张化验单。第一次去时又没找到我的化验报告。带着忐忑的心情我去了化验室，老化验师看到我敲门进去，就跟我说：“我看到了你的名字，就仔细观察，但怎么也看不到毛蚴。我去住院部查了，没有你的住院治疗记录呀”？我就把在邮电医院治疗的经过，原原本本的告诉了她。她高兴得说：“真好，真好！那你再送两次，我给你仔细观查”。我说：“那就麻烦您了，我准备连续查两年”。之后我在一个月、三个月、半年、一年、一年半、二年时都做了检查，老化验师每次都会很认真的检查，没有一次再有血吸虫孵化出来！至此我向父母宣布：我已经彻底好了，以后谁都别再提血吸虫的事了。但其实自己是否会落下什么毛病，我也不知道，因此比别的同学少了主动追女孩子的经历。

因为我觉得爱一个人，就应该为对方着想，如果自己得到的，比能够给对方的多很多，那不如让她找个更好的人。八十年代初，找一个比自己小两、三岁的女孩，觉着还合适，小五岁可能就是极限了。尤其是我得过血吸虫病、更不可以找个小太多的女孩子，免得日后拖累人家。虽然我坚信，一个人的时候，她定可托起头上那片天。但两个人在一起时，我就应该为她遮风挡雨，亨受多笑少愁的生活。我自己可以不怕，但别让人家活在阴影下，如果万一哪天我有个什么后遗症，岂不害得别人也活不安宁。读本科时，熟人给我介绍过两次女朋友，我都在第三次见面时，就把自己得血吸虫病的经历，一五一十的告诉了对方。不知是否因为这个原因，反正是很快我就被分手了。可能有人会认为是我自己放不下，其实真的不是。读研究生时，不知是谁给我起了个外号叫“肖大肚子”。大家应该能够想象得出，得血吸虫病的人，对“大肚子”这个词有多敏感、多厌恶。但我从来没说过什么，只以一笑置之。

我不会伤感，因为我坚信，自己选的敌百虫，已经彻底消灭了我体内的血吸虫。腹水那种大肚子，永远不会在我身上发生！

最后想借用北大卖肉才子陆步轩的感悟来结束此文：福祸双依，把困难放在时间的长河里就会发现，眼前的困难，远不是一个人最终的结局。新冠肺炎虽已持续一年多了，但只要大家再坚持一下，再尽一份努力，你会发现人生没有完全的绝境，这个世界上能够真正打败你的，只有你自己！