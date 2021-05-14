作者：罗舒杨

每周六是专属于我们一家人的时间。不管大家有多忙，有多么急的事，爸爸妈妈、阿公阿嬷、妹妹们都会竭尽全力，抽出时间，放下手机，一家人一起聊聊天也好、吃吃饭、看看电视也罢。总之，周六的时光定是留与家人在一起相处的时间。

这周，一家人坐在客厅那陪伴我们多年的沙发上，看起了电视，是最新的《王牌对王牌6》。一个我们一家特别爱一起看的综艺节目。还记得那时，第一次和爸爸妈妈一起看《王牌》的时候，我的心里特别紧张、忐忑不安，生怕通常对综艺节目极其挑剔的父母又会对我真心且小心提出的建议进行一番残忍的踩踏。《王牌对王牌6》是由常驻嘉宾贾玲、沈腾、华晨宇以及关晓彤组为“王牌家族队”与每一期的邀请嘉宾组成的队伍进行游戏比赛。嘉宾们不管玩的是猜歌、表演、猜词、传话筒、接歌词等，都会令我们捧腹大笑。到了节目的尾声，节目组每个人分享的故事都会让我们沉静、思考一番。这档节目给周六晚上增添了一份热闹、和谐气氛。从此每个周六晚上都成了我们家共同的欢乐时光。

一家人，阿公、阿嬷、爸爸、妈妈和我放松地坐在沙发上，两个小东西（妹妹）则在沙发前自顾自地玩着玩具，陪着我们。六岁大的二妹时常跑到爸爸妈妈身边，高兴地搂着住爸爸妈妈，坐在他们身边，佯装成自己也听得懂《王牌》里的词语、抛出的梗，跟着我们一起笑。我们不禁觉得好笑，也不愿意戳穿她。

不知不觉看到了最爱看的猜歌环节，节目组放歌的开头由两队嘉宾一起猜。我们像往常一样也参与到了其中，和嘉宾们一起猜歌，互相交流着音乐。听到熟悉的歌声、歌词、旋律，我们便会兴奋地跳起来，一边哼唱着，一边兴高采烈地与大家介绍起了自己所熟悉的歌。“这不是那个谁……那个谁……唱的……”妈妈急切地皱眉道：“……不要问我从哪里来，我的故乡在远方”妈妈哼唱着，“那个齐豫的《橄榄树》！”她兴奋地与我介绍，阿公阿嬷也在一旁回忆着，似乎也在哪里听过这首歌，爸爸则同往常一样坐在摇椅上闷哼道：“嗯，这首歌是三毛写的词，她是个很有名的作曲家，曾……”。“三毛是男的女的？”我有一搭没一搭地打趣道。大家脸上都挂着笑，跟平时家里的略带紧张的气氛似乎不太一样，处处充满了欢声笑语。

“……明天你是否会想起，昨天你写的日记，明天你是否还惦记……曾经最爱哭的你”。从电视里传出，已为猜歌而疯狂的嘉宾很快就猜出了演唱者和作曲家：老狼和高晓松。爸爸脸上挂着笑，妈妈则向爸爸打趣道：“你们上大学的时候这首歌是不是很火？”“嗯。”爸爸道，也不知道是还是不是。

“妈！妈！高晓松是谁啊?”半听着电视的妹妹一脸疑问地看着妈妈。“你问你爸！”妈妈深知爸爸能给出一个更全面地答案，而妹妹能问妈妈的绝不会问爸爸。“爸，是谁啊？”二妹妹似乎挪了挪身子靠向爸爸。大家都看向了爸爸，小妹妹则继续在电视前玩着她的玩具。覆盖在电视声上面的是爸爸沉稳的声音：“高晓松是中国的音乐人，他的很多歌都很有名，朗朗上口。他好像是清华毕业的，父母也都是高级知识分子……”妈妈笑道，“嗯，跟你爸差不多大”。

熙熙攘攘的电视声，温馨的气氛，大家好像沉浸在往日来之不易的美好时光。回忆着那些老歌，爸爸妈妈便会很积地向我介绍那些曾经火遍大江南北，伴随他们成长的经典老歌。妈妈会兴奋地对我说：“以前这首歌可是……”然后听到爸爸在一边附和，看到阿公阿嬷在一边认真的听，频频点头。而我，听到如今火遍华语乐坛的歌，也会喋喋不休地同他们讲起每首歌的来源。

听着老歌，他们每每说完都不由挥挥手地感叹：“唉！老了，老了”。那些陪伴他们青春的歌，如今已成为所谓的“老歌”。

阿嬷灰蒙蒙的眼，似乎亮了那么一点。原本没有专心看的阿嬷似乎变得认真了一些，坐在沙发上的身体似乎直了起来。“……我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事情……”妈妈笑了，对我们说：“这是阿嬷唯一会唱的一首歌！”阿嬷也笑笑。家里的气氛是这么地温馨。

“这些都是什么歌啊？”妈妈问道。“是《小酒窝》，林俊杰的。”我回答道，“不过我还是更喜欢邓紫棋的那个《泡沫》，挺好听的，她还就是凭这首歌进入大陆的。她前段时间还上过《王牌》呢，和花花……就是那个……”我指指电视上的人，小心翼翼地说着，生怕破坏了气氛。“……合作过改编版的《光年之外》”。“啊！就是那首歌啊！”妈妈有点印象，“就是那个前段时间你给我看过的，不好听，鬼哭狼嚎的。”妈妈摇摇头。我无奈，只是笑笑，听到爸爸在旁边说:“这两个人都是在内地很火的两位歌手啊”。

在节目的尾声，他们不禁感叹事物的变化，音乐的变化，时代的变化。我明白如今已不再是他们的时代，辉煌地时刻早已离他们而去，而我却即将要挑起家中的大梁。

如果没有外界的干扰，只有其乐融融的一家，不用听到无时无刻的家庭矛盾，没有做不完的作业、功课，也不用去思考那令人焦虑的遥远未来。真想永远停留在这段时光……