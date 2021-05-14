文 / 十月 Canada

一大早我就起来了，开车去北约克的一处家庭旅馆接上安安，我俩找了个地方吃早饭。

安安显得异常疲惫，我想昨晚上她怕是没怎么睡觉。就问她：“几点去住的家庭旅馆？”她说十一点多从家里出来的，事先找好了地方过夜，坐公交车过去的。

“怎么不过来我这？”

“太晚了就没打扰你。”

我俩一起拿着手机看租房广告，找了两处离我家不远的地方约好一会儿过去看房子。

“真决定不回家了，非租房子住？”

“他把机票都撕了，回国这么大的事他也不顾，我就离婚自己过吧。”

“他又动手了？”

“我把床也掀翻了。”

“你也挺厉害。”我确实也不能小看安安的脾气。

“我电话报警了！可是我听不懂英语，就又挂了。”安安尴尬地笑了。她接着说：“他说让我走，说今晚上必须有一个人走，要不然他万一控制不住自己怎么办！”

我俩吃完早饭，一看表快十一点了，也没来得及去银行取现金，出来直接去了约好的第一处公寓看房子。

开门的是一个养了三只猫的大姐。她是二房东，出租的是三居室其中的一间，她自己和三只猫住客厅，另外两间分别租给了一男一女两个学生。

第三个居室也就是招租的这间，房间干干净净的，有单人床、桌子、柜子几件小家具。套间被女学生租走了，她有自己的洗手间。第二个洗手间就是和大姐和男学生一起共用。

洗手间脏兮兮的，台面上也乱糟糟。大姐说房租是一个月500块，押一付一。安安当场就决定租，给了大姐100元的定金，说下午就搬过来，到时候取了现金再给房租。

我俩从公寓出来，给下一个约好的房东打电话取消了看房。暂时也顾不上去银行，安安说先开车去她家搬东西。

“昨晚上收拾好了？”我问安安。

“做饭的锅、吃饭的碗筷我都装箱了。”

“你这次决心挺大的！”

到了安安家楼下，她说她自己上去把装衣物被褥的包裹和箱子搬下来，明天叫个搬家公司的车，再搬运其它重物。

大约等了十几分钟，安安陆陆续续把紧要用的东西搬到楼门口，我让她不用管装车的事，都搬下来我来装车。

“他没在家？”我问。

“在家我就搬东西没和他说话。”安安说。

后备箱和后座装满了东西，我俩去银行取了现金。把所有物品搬进大姐的家也费了不少时间。一切就绪已经晚上六点了。安安说她不想吃饭，不饿，让我回家休息。

“明天搬家公司完事后咱俩去吃饭。”我约了安安第二天见面。我和安安租的房子就隔了一条小街道，很近。

“好，完事给你打电话。”

第二天是周日，我睡到十点钟起来。一直到下午三点还没有安安的消息，我就给她发了一条讯息问她搬家的事搞定了么，是否需要我过去。

安安很快给我回了信息，说晚上和我联系再具体说，就不约吃饭了。

晚上快九点钟的时候安安打电话给我，让我楼下见面。根据她反常的状态，我觉得她好像有什么难言之隐。她确实有难言之隐。

我俩约在她的公寓门口见面。“怎么样，今天都挺顺利？”我问。

“我老公上午过来了，搬家公司我也推了。”

“然后呢？”

“他给我赔礼道歉了，说不应该动手打我。他说机票没有退，他骗我的，下周还是一起回国，到了国内再商量是不是继续过的问题。”

“房租给大姐了？”

“给了两个月的。我和大姐说给她300块，我住两个晚上，明天周一下午就搬走。她同意了，明天走的时候把钱退给我。”

第二天，安安老公过来接安安回了家，又一起回国呆了一个月。她回到多伦多的时候我俩第一时间约了见面。

“还离婚么？”

“去他家，他妈妈也劝过我，他回国后态度特别好。就凑合过吧。”

这样安安静静又过了一个多月，安安再一次电话里说要租房、搬家、离婚。

“我有个好办法，你不要搬家了，让你老公搬走。” 我给她出主意。“记得一招，不是不会说英语么，没关系，打通报警电话，你就大喊救命、救命就管事。”

后来再见安安，她也不说离婚了。夫妻俩人正在计划合资买房。安安卖了她国内的一居室婚前财产，和老公合资在多伦多南部某个小镇买了一处三卧室的小别墅。房子交接后，安安有一天喊我去看她的新房。

房子很美，小花园挺美。

由于小镇距离夫妻俩人的上班地点很远，就出租了，暂时还是租住在多伦多。

当然，安安和老公的安静日子也没能维持很久，每次吵架都是老公对她动粗。她也没有再打电话报警。

几个月之后安安又和我说：“我和他说了，要么卖房离婚，要么把钱还给我，我去租房子住。”

我知道她这个婚肯定是离不了的，除非他老公找个新欢甩了她。她也同意我的说法，所以她也说：“我也准备骑驴找马了，别到时候他打我一个措手不及。”

不过从此以后，每次我听安安说和老公又打起来了，我就说：“不要想着离婚，夫妻还是原配的好。不要说租房搬家了，不能搬家，你就和他好好过！“

这就是安安的婚姻。