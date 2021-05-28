随笔 / 王莹

三毛豪放随意地坐在撒哈拉大沙漠，她的洒脱，沙漠的空旷、柔美给我留下了很深的印象。

我的骨子里钟爱旅游，早期的一些无意间的阅读给后来的我产生有形无形的影响。记得10年前，坐在埃及的船上，船慢慢滑行，沿着撒哈拉沙漠……现实世界在慢慢退去，周围的对话似有似无，时空交错，人好像在梦中，隔岸望去当年写《尼罗河惨案》的作者下榻的饭店。



旅游，可以令我们短暂地离开现实生活，在一个不熟悉的环境里，重新探索这个世界，晃动的人群，美妙的食物。在日本，晚间，我推开饭店房间的窗户，倾听夜的声音，由远而近的木屐叩击地面的声音，伴随着温柔地呼唤孩子，与孩子的对话，久石让与宫崎骏合作的动漫在我眼前滑过……

土耳其海边餐厅，随意地摆放着餐桌，就餐的人们举杯换盏，孩子就在2、3步外的水里，搭他的城堡筑梦……

英国一个小镇的咖啡吧，家具设计全是木质品，咖啡桌是一段树桩的剖面，上面一圈又一圈的年轮清晰可见，时光的厚重感瞬间给歇脚小憩的闲聊一个无声的背景音乐。

我曾去过20多个国家，都可以用旅游的移动轨迹串连起来。前几天听讲座，主讲人去过50多个国家，她的摄影也是旅游中学会的。她对历史、人文的讲述非常有价值，让人佩服不已！

渴望可以再次回到路上，往昔好似一步之遥……