文 / 十月 Canada

菜单上它有个洋名Torched Tuna Rice Bowl，我给它起的这个土味儿名，金枪鱼盖浇饭。

我是很愉悦土味儿十足的名号出现在洋式儿的气氛里，它带着香气微微上扬的气场与精选的西班牙白葡萄酒一起，与我一起。这是我第三次吃这个金枪鱼盖浇饭，我挺喜欢它庄重的味道。

酱油汁浓郁不轻浮，半生半熟的金枪鱼切成小方块粘着生抽的味道沉浸其中。

伙计是位洋人，他见我对着美食放光芒的色眼，他开始笑话我了。

“你总吃这个，不换个新花样么？”

“也许会换，要不然下次我换换，换什么呢？”我觉得我正在跟随伙计的思想思考。

我想起了北京，想起我在北京吃过的那些盖浇饭。鱼香肉丝饭、红烧茄子饭、宫保鸡丁饭、铁板牛肉饭、木须肉盖浇饭。很奇怪么，我居然这么喜爱过盖浇饭。

它们美味、不洋气和带着土味儿。

“我要不要放弃下回再回来吃金枪鱼盖浇饭？”我心里想着问题，又咀嚼着问题里的饭菜的香气。

Germain Leaf’s Square Hotel是一家老饭店，坐落在多伦多市中心湖滨区。疫情期间它有个特别推介，在房间里就餐。透过餐桌前玻璃窗可以望着CN Tower，看着它闪烁变换着颜色的亮灯。

我对CN Tower有着无比喜爱的爱慕。

单单是饭菜好吃不是我盲目追求的东西，我更多的是追求虚幻世界中的一种感受，我称作它为一种虚虚实实的美妙气息。我追寻气息对精神意识的影响力。于是，我更看重这里的就餐环境，它推搡着我的大脑多想一些也许并不存在东西，说不清楚的精神世界里有很多支撑我的力量与异想天开的欢愉。

应该还有其它的原因，比如这碗金枪鱼盖浇饭，比如，一定会有其它的更多的比如，但我不想继续追究比如。只要CN Tower这个比如一直存在，望向它的一刻，我总是情不自禁地多想很多东西。

半夜十一点，我和男同事看完电影路过一家苍蝇馆，当时我有二十三岁那么大了，我随口一说：“现在真想大吃一顿呢……鱼香肉丝和熘肝尖。”

“那就吃，给你买了带回家去吃。”男同事二话没说进饭馆打包了两份。于是，就有了半夜三更我抱着两盒菜、一盒米饭回家，躲进屋里坐在床沿上大吃了一顿的故事。

“妈，你说要不然我和他结婚？”第二天我问我妈。

“别谁的饭都吃，不合适的人的饭以后不要吃。”

“可他对我挺好的，您说呢。”

“追求你的所有人都会对你好，那是过程。”

虽然我没有嫁给这位男同事，但是他对我的好我是记住的。“你先吃，我看着你吃，你吃完我再吃。”他总这么说。

“还要不要吃金枪鱼盖浇饭？”伙计问。

“你意思是下回？”

“下回。”

“我正在想其它的事。”

我继续望向CN Tower的闪烁。