【OTTAWA天天中文学校作文选登】我爱美丽的秋天

我爱美丽的秋天

刘嘉蕾 六年二班

从变化的树叶到美好的回忆，秋天是我最喜欢的季节。谁不喜欢欣赏树木和植物的叶子在最后落下之前变成多姿多彩的艺术品呢？光秃秃的树枝，造就了下面美丽的景色。

加拿大四季分明。春天是绿色的，夏天是炎热的，冬天是非常寒冷的，而秋天则是充满了瑰丽的色彩。这个季节非常适合拍摄美丽的风景和在户外运动。没有什么是比欣赏大自然及其周围的景色更能让你放松了。

在炽热的夏天和寒冷的冬天之间，秋天是“凉爽”的季节。当秋天到来的时候，环境有很多的变化。9月底10月初左右，树叶的颜色就会发生变化。这也给我们一个信号，冬天快到了。当秋季的凉爽气温徐徐下降时，告别夏季并不是一件难事。这也是开始制作热巧克力和在壁炉中点火的最佳时机。这个季节创造了舒适、温暖和放松的完美环境。

秋天也是繁忙的季节。在进入冬季和圣诞节之前，有返校高峰、万圣节和感恩节，而这些并不是普通的节日，它们都是以家庭团聚为中心的活动。

秋天是一个非常美丽和让人印象深刻的季节,所以秋天是我最喜欢的季节。

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秋天来了

吴嘉成 六年二班

秋天来了！我很激动。我认为，秋天是一个很酷的季节。

我喜欢秋天。

秋天里，没有很多雨和雪，我可以做许多事情。下午放学和做完功课后，我可以在室外运动和锻炼身体。我在球场踢足球、打篮球和跑步。秋天的天气很暖和和舒适。微风轻轻地吹来，但不感到寒冷。树叶变成不同的颜色，有红色，有橙色还有金黄色，非常美丽和漂亮！

我喜欢秋天，因为万圣节是在秋天的十月三十一日。我可以Trick or treating。晚上，我穿着恐怖的服装，一家一家的按门铃要糖果。我就可以吃到很多的糖果，非常开心！

庚子年的金秋有点儿不一样，疫情作怪下，我希望还能继续踢足球、打冰球和出去Trick or treat。