百花竞放众乐乐——（众乐乐团队〉六周年回顾联欢会综述

火红五月，艳阳高照，树木葱茏，繁花似锦，众乐乐团队百花苑里竞相开放。“渥太华空中之友”连续三期转播我区银发潮生活花絮，录音众乐乐团队的成长过程。驾乘此东风，团队开始筹备六周年回顾演出事宜。

从筹备组成立短暂一个月里，发送文稿、传递照片、整理视频、积累素材、确定节目、分派任务、明确职责，充分发动群策群力、各自为阵、相互协调！

刘桂芝、张岚、刘洁三位承担序曲，内容多任务重。十分二十六秒，展示图片五百余张，由片头、片尾，加上义工篇、才艺表演篇、公益篇、美食篇、美图书法篇、手工艺篇、种植篇、感恩篇等十个篇目组成，涉及社区百分之九十老人。面之广、人之多、时之长均属首次！团队阵容强大，精英荟萃。在《同一首歌》音乐的伴奏下，呈现初精美画面，文字清晰，衔接流畅，感人的正能量，无不令人为之动容！制作者夜以继日，通宵达旦，其艰辛不言而喻！

六年，在人生轨迹中是短暂的一段，然而团队一步一个脚印，步履维艰！回顾正是为了前行！一个民间自发组织，为健康相随，在社区欢乐，人数由少到多，经费设置从无到有，服装单调到华美，活动内容简约操练向繁复的才艺表演，活动范围从社区跨入市中心，足迹遍布渥太华每个角落！尝遍五味杂陈，经历者均有感悟！

5月29日上午云端相聚，快乐放飞！精选的21个节目，采撷最绚丽的几朵与大家分享！

独乐乐不如众乐乐，始终是团队的宗旨！团内有独特才艺天赋的表演者无私奉献，与大家同乐。著名女高音独唱家田源，高歌一曲《我的深情为你守候》，情深意切，倾注全部的美，付出所有感受，真挚动人！陈学义用他富有磁性的男声，勾勒出一幅《月夜》朦胧画面，柔情似水，悠悠韵味！吹拉弹奏高手宋立强，用他拿手乐器葫芦丝，奏出中国独有五声调式，凸现浓郁中国味，极具民族特色，赞美祖国大好河山！戏曲表演家郑雪，身着红袍，帽插宫帽，用黄梅戏唱出《女驸马》婵娟高中状元，自在得意，喜悦又略显羞涩，表达出了夫妻团圆、花好月圆的复杂情感。同样，李国珍用音配像的形式，唱出三国时“遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发”那段历史，为灭曹操，毅然冒险，送妻过江的肝胆义举，委婉动人！

身在国内的舞蹈家綦华婷也来参战！自编自导《可可托海牧羊人》为独舞。这首风靡大江南北的时尚歌曲，凄美感人。她手牵大摆红裙，上下左右旋转，奔放唯美，刻骨思念之情溢于肢体，令人陶醉！

歌舞与心声相映，众乐与初衷同行。

《望月》是半月湾六姐妹的杰作。此舞在众乐乐团队发展中，享有重要地位。舞队开始有正规的服装，青花瓷套装，清新亮丽，她们走出社区，向市区进发，加华中心、佛光山场均有她们的身影，与月光同辉。《兰花花》手绢舞，热烈欢快！帅哥美女同时出镜的陈学义与杨捷生，两重唱《我是一条小河》，音色甜美，配合和谐，蕴含青春的光泽，生命的力量！



歌舞要表达什么心声？

华夏儿女的共同心声，爱祖国、爱故乡，歌颂中华文化，传承民族精神。他们采用各种艺术手法，表现形式，尽情释放此情！

《中国功夫，太极登场》《我的中国心》澎湃激情，表演者的太极拳、太极剑、太极刀、太极扇、太极球一招一式，淋漓尽致，英姿飒爽，活跃范围最广，受到市长夸奖，荣获表彰奖状！

大型舞蹈《我和我的祖国》国会山前，舞者绿、黄、蓝三色鲜艳大摆长裙，似大海中的浪花起伏翻腾，一对舞伴来回穿梭，完美组合。旗袍队入，腰鼓敲响，喇叭吹起，红旗飘扬，“我爱你，中国”呼声，响彻云霄，热烈欢快！

书法秀《我爱你祖国》，五位书法能手，现场显能。在林平老师抑扬顿挫朗诵声中，铺纸提笔，93岁高龄刘家玉老人首开先河，一个“我”字刚劲有力，点如高峰坠石，横若千里陣云，余者字字凝聚赤子之心！

张志明自编自导自演的群口快板《歌唱祖国，歌唱党》，四人用他们独特样式表达了：“海外游子思故乡，抗疫期间献爱心，慰问捐款送口罩，奉献一片爱国情。大使馆，海老会，祖国亲人伸援手，帮困救灾得平安。”表演者热情洋溢，娴熟流畅。

弹力操《丹凤朝阳》，26个朋友排列整齐，献艺于第十届舞林大会上，红衣白裤，揮动彩绿长带，组合各种造型，高喊“焕发青春，永驻芳华”，迈着矫健步伐离场，获得全场鼓掌。

旗袍秀《江南雨》，东方之美！雨绵绵，烟濛濛，温情流淌！玲珑剔透，安然妩媚，清丽典雅，雍容华贵，传承中华文化。

小合唱《茉莉花》《少林，少林》，前者清新芬芳，后者雄健苍劲。女士各色旗袍，优雅端庄，男士彩色体恤，豪情满怀！



众乐与初衷同行

团队初衷让大家发挥专长，各显神通，健康快乐，而老人是核心力量。最美不过夕阳红，美在沉静，从容坦然，岁月变老，心永年轻！“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。

童话剧《小兔乖乖》，五个平均77岁老人，返老还童，化妆造型，用英语演绎出耳熟能详的童话。蘑菇女熟练的英语贯穿全剧，大灰狼凶狠狡猾逼真无遗，小兔聪明机智，巧于周旋，应对自如，生动有趣！

朗诵《向八十岁进军》，十个七十岁以上老人，从无奈失落，到自信进取，心路历程感受真切。老，自然法则，生命规律，只有调整心态，寻找快乐，才会幸福！

手语伴舞《母亲的手》是这次演出的亮点，六位刚从慈济老师学习，用柔软双手动作，表达母亲的爱，那双推摇篮的手，可以推动整个世界，潜移默化！伴舞者的姿态也可圈可点！制作者崔虹夫妇用心良苦！

压轴大戏古筝合奏《友谊地久天长》，由赫赫有名的子婵国院芳华团演奏，十七位各年龄段人员集体亮相，最大82岁，新老搭配，“鸣筝金粟柱，素手玉房前”，低眉信手，转轴拨弦，曲终收拨当心画，悠悠芳华，醇厚甘爽！

两个小时的视觉盛宴，在周静夫妇领唱的《我们是快乐的好朋友》歌声中圆满落幕。是否让大家觉得过瘾，大饱眼福耳福？休息时，高爱玲老师教授手语简单动作，也有收获！五月献礼仅是片断，我们还会再接再厉，继续努力，奉献更多精彩节目汇报。疫情持续，让大家习惯于线上观赏，视频播放已成常态，幕前精彩纷呈画面，凝聚着幕后制作者多少辛劳！杨文英老师全程策划，美图组功不可没！许峰的节目单，陈玉芬的海报，任务最重的刘桂芝、张岚承担数量最多！制作太极功夫的孙志媛也不简单，刚学不久，虚心求教，不断修改，终成正果！“众人拾柴火焰高”是我们的座右铭！

限于时间，答谢场景不及播放，丛燕萍队长满含热泪，深情感谢华人服务中心，海老会的大力支持关爱。感谢段曼丽、夏力先生、沈少莹老师的幕后操作，感谢家人的配合帮助，感谢所有观众的热情观看！

璀璨的夏日之花，将点燃我们生活的激情，让我们活出更蓬勃旺盛的晚年吧！



文/华韵琴声