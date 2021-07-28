【末世札记】《借镜篇》之〔话秋〕

渥太华·陈大晚

【借鏡篇】

有道：「他山之石，可以攻玉」，茲引薦文韜武略周甲慶學長，苦學自成一家之鴻文兩篇，冀求分享。惜限於篇幅，芸芸佳作，只能割愛。鴻文如下：

（一）話秋

總愛是秋天。

許多年來，我已沒有品味過秋色了。並不是因為遺忘秋的聲音，而是生活在喧囂的高樓，想不到秋風葉落的景象，秋來秋去，人們已不關懷這種季節的變遷了。我們只奔忙於車轔轔，人潮滾動的街頭。你記得的，當我閒居森林附近，你常常在秋天來訪滿林的秋色。拾紅葉於路徑，在湖畔諦聽鳥語。你更愛聽遙遠那些秋天的故事。

在我的生命之流程裡，擁有過幾十個秋天；而風蠋殘照，雁聲啼過落寞的寒林，曉霜晨風之間，居舍林中，掛一簾的銀柱，那種情影，常使人有一種生命的淒傷之感。在那裡的日子，我雖不了悟「鳥鳴山更幽」的禪境，但我郤愛秋光秋色那份澄碧。它使我有一份反省，和時光易逝的覺悟。在我們談及那些遙遠的秋野故事時，你就會有一種夢幻的月光。我知你在響往著秋光秋野。但是在你的夢幻裡，只是把秋當作一種景物，而不能真正的品味，秋給予人心境的感受。

秋在人的感情上，給予人一份幽颯，一份對生命的感懷。而對秋，秋風秋露，颯颯山林，草木皆枯，黃葉遍地，寒霜傲骨，怎不令人感傷！在古代秋是刑官，是象徵著死亡的。秋高氣爽，人壯馬肥，又是發動戰爭的好時光。人之於律，就是「商」聲了，是一種悲切的音韻。雖然，秋象徵著死亡和悲哀，但在植物生長的過程中，它是成熟的季節。「春花秋實」是植物生命中最豐美的好時光。所以宇宙的萬事萬物，有盈有虧，是生命，生生相息的循環。面臨秋光秋色，我們必須於人生有所了悟。俗話說「人無千日好，花無百日紅。」它就告訴了我們：人生是一條曲突不平的道路。所以，我說：「秋是一面反省的季節」。

我是不會暸解的，因為你的生命，沒有擁有過真實的秋。如若你擁有過真實的秋，在今夜此刻，你就會沛然而吟李白的「床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉」。而你只是響往著「郤下水清簾，玲瓏望秋月」。感受的不同，情境就有差別了。而文學的創作也就是這樣；感受有深淺，因凝立沙灘，遠眺滄渺的海灘，你們將有什麼感受呢？那次我們在白沙灣，你所發現出的感受是揚帆逐浪，盡情地舒展胸懷。而我的胸襟，郤是海天一線之間，隱藏著一縷懷思。

感受在文學的創作上是很重要的，它可以導引一個人的思想，向更遠、更深的人生探討。「春花秋月何時了，往事知多少」？這樣感受是生命的追懷；「明月松間照，清泉石上流」。它是屬於高超的人生境界。陶淵明之所以能「採菊東籬下」他的感受是個人的生命追懷了，他體悟了更深更遠的人生。生命在整個的宇宙之中，只是一瞬間的事，榮華富貴，霎眼便成灰燼。若要使你的生命永存，只有向「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」去尋找了。

或許，你並不同意我今夕的觀點，但當你再漫邁過一段人生的旅程，幾番風雨的歲月，你可能會默默的接受。就像我當年在故鄉的秋野，我只是一個「輕搖小扇撲流螢」的玩童，秋野上所發生的種種故事，聽在耳膜裡，那只是一些遙遠神話罷了。更談不上「了悟鳥鳴山更幽」的境界。而今，當我閱歷過越行越遠的行程，俯拾過人性冷暖，默察過友情的偽善，我開始追懷那片遙遠的秋野，喜愛林中木屋的靜居。

就像今夜，窗外一簾冷月，寒林蕭索，我不只是追懷那片秋野，而是默思，在這紛亂的年代，我們的生命將如何棲止？也許在你感受上，我們是在承平的日子裡生活，繁榮的社會，處處有笙歌飄漾。然而這樣的承平，是我們這一代所盼望的嗎？在我們來說，這是一種令人惆悵的承平，即使在未來的日子，重返那片秋野，那也是一份永恆的惆悵了。

棲身於動亂的年代，生命是背負著悲情的，而文學和藝術，就是從悲情中展現出來的靈光。一個沒有悲情的人，他不能從事創作，因為在他的思相湖面上，所接受的只是生活，而不是人生。有人說：「藝術是精神的有形化，對於人生的目的，在讓他從外界尋回自我」。我們要探訪文學和藝術的宮殿，要從悲情中去汲取人生在外界尋回自我。作許多的沉思工作，然後綜現出諸般現象，透過知識和物性，通過思想的判斷，化為文學的展示。詩中在黑夜裡，凝望星光，他所感受的不僅是星光的美，而是從星光中綴憧生命，人世底各種變幻，於是結晶出他們那些浩瀚、悲壯、淒美的詩章。

莊子臨秋，而有「秋水時至，百川漢河。」繼而感悟「又何以知毫末而足以定至細之倪？又何以知天地乏足以窮至大之域」？的哲理。大小不足以定事物的微巨，人生幾何，郤窮山川的歲月，那豈不是枉論嗎？雖然，人生只不過百幾春秋，但生命可是長留不滅，那就是你的思想所結晶出來的作品。莊子離我們已二千多年，而今談其文，如臨其聲，這就是他的生命長留不滅了。

文學和藝術，是千秋不朽的事業，建設人類思想，情感的工程師；一個從事創作的人，所奉獻出的心智，是這個工程的種子。如何想使自己的種子開花結實，長年不凋，你就必須使自己的思想窮理致微發出金石之聲。

你願意這樣的奉獻嗎？

秋窗夜月，雖無歐陽子的蟲聲啾啾，而山林颯颯，牕外的那棵楓樹，已有幾片紅葉在燈光下搖動，我遂熄燈望月凝思，遙想那片秋野，那一些通往生命的浮影。

（按語：大晚先採納《秋》字繼選用【大內藏龍法】譜成七絕仿詩和應如下：

序屬中【秋】水伊人

比翼金【秋】雁插雲

心儀晚【秋】天童話

愛在深【秋】月思親

以下乃周甲慶之生平：作者乃嵌名楹聯一代宗師，觀其自詡：【甲】斗名高多卓見，【慶】才志逸勝群賢，功力之深厚，可見一斑。「人海浮沉不知遠，天涯是岸推目前」乃其座右銘。歷任港澳、警界要職，屢破奇案，除暴安良，廣結人緣，樂於助人，苦修成學，思緒泉湧。為一訴離愁，在移居加拿大首都渥太華協助其女兒及其夫婿打理餐館業務，於夜瀾人靜時，也曾在一天之內一口氣寫下八封書函給親友解悶。他為澳慈留港同學會永遠名譽會長，運籌帷幄，建樹良多。作風豪爽，善感多愁，文采飛揚，自強不息。行年九十有四，談笑風生，樂在耆中。