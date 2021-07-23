【OTTAWA天天中文学校作文选登】渥太华的夏天

渥太华的夏天

作者：谭舒文

夏天是一年四季的其中一个季节，这个季节非常热。渥太华的夏天平均温度是21.5度，热的时候27度，凉的时候16度，而且天气只有下雨的时候和有太阳的时候。下雨的时候也就下几毫米的雨，所以很快就干了。

夏天和冬天是我最不喜欢的季节，我特别喜欢秋天，因为很凉快。

我不懂为什么渥太华的孩子都喜欢夏天，可能是因为他们喜欢运动吧。

我不怎么喜欢夏天，因为出去前要涂防晒霜，还要戴帽子，还要戴太阳镜，总之太麻烦了。我非常容易出汗，而且夏天除了热还晒，所以我不喜欢夏天。

我唯一喜欢夏天的原因是因为夏天白天长，所以晚上7-8点的时候天还亮着呢（这样就不用那么早开灯了）。

我虽然不知道中国人在夏天干什么，但是在渥太华，所有的人都出去玩儿。

在渥太华的夏天，人们因为天气炎热都去有水的地方降温，像游泳池和水公园。他们还出去运动，就像他们不怕出汗似的。

总而总之，我不怎么喜欢夏天，但是很多外国人喜欢。你怎么看呢？

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渥太华的夏天

By Zhenlong Yu

渥太华的夏天真的很棒。我们通常可以做很多有趣的事情，例如游泳、打网球、打棒球，或者如果您更喜欢室内的话，那么玩一些视频游戏就可以。Bon echo provincial park,那里有100米高的Mazinaw岩石，上面有260多个土著象形文字；或者Murphy’s point,以历史悠久的里多水道一部分的大里多湖的优越地理位置而闻名。

在渥太华，不仅有度假的好地方，这里还有食物，非常好吃。如果您没有吃过pizza pizza，那么您必须至少去吃一次。

总的来说，我认为渥太华是一个度假的好地方。如果您喜欢露营，它有非常好的餐厅和一些非常好的露营地。此外，渥太华还有很多博物馆可供参观，还有其他有趣的东西。

最后一件事：别忘记渥太华是加拿大的首都！