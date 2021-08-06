【OTTAWA天天中文学校作文选登】如果我有时光机——我想要回到过去

王逸鸥

时光机：

人类向往发明时光机很长时间了。爱因斯坦的相对论说，如果能够超越光的速度，就能够时光穿梭。光的速度太快了，30万公里每秒。现代的科技还无法设计一个机器，超越光速运行，即便能实现，如何让人体承受那个速度也是一个问题。有许多经典电影都是以穿越时空为题材的：《Terminator》终结者，还有《Avengers》复仇者联盟。

我为什么想回到过去？

首先，是因为历史对于我们的重要性。中国的古话“以史为鉴”，历史是一面镜子，可以为我们提供经验和教训。古人的一些奇思妙想，也让今天的我们吃惊，甚至成为不解之谜。还有一些失传的古籍、药方，消失的亚特兰蒂斯，都让考古学家们穷尽一生去寻找。如果有了时光机，那就方便了。

还有，我也想知道自己小的时候发生过什么，还有爸爸妈妈小的时候是什么样子。虽然有照片、录像，那都只是片段，真希望能回到过去看一看。

我还非常喜欢恐龙，也许像《侏罗纪世界》里的故事一样，我也想和他们有个近距离接触，也想知道远古时代，在他们的身上到底发生了什么？我特别喜欢渡渡鸟，听说渡渡鸟的灭绝是因为他们的好奇心很强。最初，他们生活的岛屿没有天敌，当人类和他们的宠物、动物来到毛里求斯岛时，渡渡鸟不仅不躲藏，还常常接近人类，想看一看人类和没见过的动物，最终被捕获灭绝了。我想看看这种聪明的鸟。

回到过去的担心：

以前，我对过去的世界有好奇，但并不希望发明时光机，不想人们能够回到过去。我会很担心，担心回到过去的我们，一个无心的行为，会让现在的世界变得面目全非。你们应该听说过蝴蝶效应吧，南美亚马逊丛林里，一只蝴蝶扇动翅膀，可能引起美国的一场龙卷风。不敢想象，我们乘坐时光机回到过去，会改变什么。

但是现在，我觉得有时光机也很好。应该是受了复仇者联盟4的影响吧，绿巨人说，回到的过去，其实就是我们现在的未来。如果我们真的能发明时光机，能够回到过去，那就是我们的未来。

我并不想乘坐时光机去未来：

相比较乘时光机回到过去，我对去未来并不感兴趣。因为，如果是近期的未来，我本来就会经历到，如果是远期的未来，反正我也不会在那里生活。如果知道了未来，生活就会像电视剧刚开始，有人告诉我了结果，剧透了。这会让我感到过程没有那么有趣，没那么吸引人了。甚至因为知道了结果，反而做出一些事，让结果发生了变化，不再是它原来的样子。说不定你去过的未来就不再存在了。还记得复仇者联盟里，Doctor Strange用Time Stone去了未来，确认了1400万种方法中，只有一种方法能赢Thaos。结尾时，Iron Man问他:“你说在1400万种办法中，我们只有一次机会，是这一次吗?”Doctor Strange说:“如果我提前告诉你，这一切就不会发生。”

如果有时光机，我就回到过去看一看；而未来，我想自己慢慢的生活和体会。