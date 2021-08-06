沉浸在吃米饭的幸福中

文 / 十月 Canada

我想着咀嚼米粒的时候，带点硬度的米粒很愉快地给出米饭的纯净的香气。米的香气在口中蔓延，它们活力四射，仿佛今天给出来的味道只限于今天，以前不是这个味道，以后也不是这个味道。

如果这时候我再吃上一口茄子，比如红烧茄子、炸茄盒，或者地三鲜里面的裹满生抽的一块儿茄子块。被热油浸过的紫色的外皮仍旧保持着紫色与立体，茄子肉坍塌了一些，软塌塌地靠在一起。我要咀嚼那种软塌塌与有硬度的米粒混合起来的感觉，以此抵达一种无与伦比的心情。

吃米饭这件事让我感觉无比幸福。

乔丹留着一头短发，穿一件白色短袖T恤，一条质地很好的棉质面料的白色运动裤。见有生人进门，她没有转头，仍旧做自己手头的事。她用手撩了一下刘海，避免尴尬的气氛驻足在她身边的空气中。刘海被撩起时跟随手指向后一仰身，手指落下刘海又重新耷拉下来回到脑门儿。

肖肖冲我一笑说：“我们就不起来招呼你了，自己坐。”

我这才发现，乔丹手里拿着一本书，肖肖手里也有一本书。她们俩人应该这样默不作声地卷缩在沙发里读书很久了。至少在我看来，她们更喜欢默不作声。

给我开门的佣人端过来一杯茶，我并没有说我想喝什么。但是每个人身边的茶几上都放了一杯茶。

“我们应该出门么？”肖肖冲着空气说。

“去城里么？”乔丹突然说话了，这让我吓了一跳。我以为她会一直不说话，一直安静。

“你要不要换上一套裙子出门？”肖肖问她。

“我穿这套衣服不好么？”乔丹突然从沙发里站起来，握在手上的那本书也不知了去向。她在我俩面前走了一个来回，展示着她穿什么衣服都像是穿着运动服的身材。

她有着健硕的身材。

“我要去换一套裙子，我是说我。”肖肖说着话也站起来，沙发上留下了她手里的书，书合起来的样子好像从未有人翻看过。

“我要一起去么？”麦克突然出现在客厅门口，他可能一直在隔壁的某个地方偷听几个女人的谈话。他并不想刻意隐瞒他听见了女人们在谈什么，所以他突然站出来表个态。

“你去开车，开那辆敞篷吉普车。”肖肖走过他身边时留下这句话。

我们大约五点钟时抵达了市中心的克鲁尼餐馆，麦克出发前预定了位置。餐桌上铺着红色桌布，一朵假花插在一只暗红色的小花瓶里。这让乔丹的那身白色在环境下更突出了。

“我们要喝酒么？”肖肖问。

“我要喝一点。”乔丹抢先说。

夕阳的余晖一点一点透过玻璃屋顶上方的空隙撒向餐桌，又一点一点向地面移动。肖肖和乔丹泛着红色的脸颊上有一小点的傍晚的光映射着，看起来更生动与更有趣味。

一位服务生过来放下菜单，肖肖突然间和那位服务生振奋地交谈起来。没有人关注她们的谈话内容，大家各自忙着看手里的手机。显然那是一场漫无目的的交谈，总是很快又会陷入突然停顿的宁静，只有她脸颊上的红色依然保留着活跃的气氛。

“你是爱上我了么，还是爱上什么人了？我突然发现你今天好像什么都没有说，除了安静地坐着。”结束了与服务生的交谈，肖肖把她的关注放在了我身上。她脸上的光和她说话时翘起来嘴角一起兴奋地移动着。

我知道她这句话是说给麦克听的。但是我觉得我应该为回应她而说点什么话，以免显出她的居心叵测。

“我一直在回忆一件事，回忆上次我们去福记，那家中国餐馆，还记得么，我当时说我很喜欢吃它们家的硬邦邦的米饭。”我将一直散开的目光收集回来，回到肖肖目光的前方。

“那是一顿很不错的饭，多么令人回味。是这样么麦克？”肖肖用手按住麦克的手机屏幕看着他的眼睛。

“不要吵架，你们俩不要这么轻易地就吵起来。”乔丹的声音有点严肃，又有点温柔的味道。我想她阻止了麦克回怂肖肖。

“我好像在哪见过你？”乔丹巧妙地转移了话题与注意力。她望着我，这是她第一次双眼聚焦在一起望着我。

“肖肖和麦克的婚礼上？”我说。

“对，就是那次，已经有两年了。”乔丹继续说：“今天我们可能不会选择吃米饭，你描绘的那种硬邦邦的米饭。但是我们约下周去吃？”

“麦克就不要去了，我们三人去。他约了朋友去乡下住几天。”肖肖看了一眼麦克，让我们觉得麦克应该立即回复肖肖的这个提问。

“我来决定今天晚上的晚餐。”他说了一句与提问无关的话，然后开始翻看菜单。

大约有两分钟的时间，我们四个人都默不作声，各自想着不同的心事。麦克想的是打算和他同去乡下的情妇的脸，肖肖想着女人应该想的一些事，比如下一双高跟鞋的颜色；乔丹一直以来都是想着湖水拍打水岸时浪的起伏，如同她此刻与对面餐桌遇见的陌生男性的凝视而产生的起伏的心跳。

而我一直拖着疲惫的神经，怀着热切的渴望想吃米饭，这是一件多么幸福的事儿。