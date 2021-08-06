【OTTAWA天天中文学校作文选登】我喜欢的《大冰小将》

郑天祎

我是一个不怎么喜欢看体育比赛，也不怎么参加体育比赛的人。对我来说，体育是一个特别无聊的东西。但是，几个月前，我发现了一个讲冰球的综艺节目。这个节目叫做《大冰小将》，是一个讲冰球、友情、公益，以及团队配合的一个节目。还有，他们录这个节目的另一个目的就是为了推广冰雪运动。2022年，冬奥会将在中国举行，所以他们希望会有更多人喜欢上冰雪运动和冰球。冰球跟别的体育，比如排球、足球和篮球都不一样，虽然他们都是团队竞技，都要配合，都有裁判，还有输赢，但是冰球很特别。他是在冰上，不是用你身体上的某个部位去打，你必须得用一个球棒来打冰球。

在这个节目里，他们请来了16位打冰球的小朋友，3名专业教练，及其两位明星来负责当领队和经理人。这些冰球小将们来自中国各地，他们的年龄和冰球水平都不一样。最小的小将6岁，最大的9岁。他们的冰球经验从一年到三年不等。当他们这支队伍刚组成时，他们并没有默契，一点都不配合，每个人都想当最棒的。他们不传球，连看都不看队友，就喜欢单刀。经理人、领队和教练都要疯掉了。还有，他们不只是在球场上不配合，他们回家在屋子里都打架。尤其是里面打冰球最好的两个小孩子，互相是对方的眼中钉。有一次，他们还拿金属的水杯来打对方。但是过了一段时间，他们开始关系好了，那两个打架的小孩子还成为了最好的朋友。当他们彼此熟悉了，冰球就自然打的更好了。他们进球的原因是因为他们配合的很好，而不是因为一个人的实力很强。后来，他们打赢的比赛越来越多，进步也越来越快。他们打的比赛都非常精彩，看比赛的时候，我非常兴奋，每场比赛都很激烈，我看完觉得非常爽。我最喜欢的一场比赛是他们为山区里的留守儿童们打的一场公益比赛。在这场比赛中，每一位观众都得带着一个毛绒熊，还有一些书来捐给那些孩子们。冰球小将们为了宣传他们这个活动，自己出去发海报，拍宣传片，还上了电台呢！我记得那是他们最紧张的一场比赛。最后，他们赢了，现场上响起了一片热烈的掌声。我很喜欢那场比赛，因为在最后，观众们会把毛绒熊往冰场上仍。场上五颜六色的，特别好看，冰球运动员们都会往毛绒玩具堆里扑。看着非常好玩，我一想到这些小孩子们在为了别人打比赛，我就感到很开心。我觉得这个节目非常有意思，最后一集，他们还代表中国，跟俄罗斯最好的少年冰球队打了比赛！

看完这个节目，我觉得我更了解冰球，也喜欢上了一个新的运动。如果你有时间，那我推荐你也看一看这个节目，说不定你也会学到新东西！