【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的书

史元宾

我最喜欢的书有三套。

第一套是《哈利波特》。以前很多书都是我当作“作业”来阅读的，只有哈利波特是我自己想看的书。我最喜欢的是《哈利波特四：哈利波特与火焰杯》。我喜欢哈利波特有几个原因。第一个原因是书里面有很多奇妙的魔法。我太想拥有魔法了，特别是“幻影移形”。每当冬天我顶着风雪去上学时，我就希望自己能使用这种魔法。第二个原因是书里面主人公的冒险多种多样，高潮迭起，读起来引人入胜。最后，哈利波特里面的情节经常让人意想不到，让人忍不住想一直读下去。比如在《哈利波特三》中，一开始小天狼星臭名昭著，大家都以为他做了很多坏事，可是情节发展到最后，读者才发现他是被诬陷的。

第二套是《小屁孩日记》。现在小屁孩日记已经出版了十五本书，还有四部主题电影。我已经看完了其中的十三本书和三部电影。《小屁孩日记》讲的是一个叫Greg的十二岁男孩的各种倒霉事。每次我发脾气的时候，想到Greg比我还要倒霉，我的心情就会变好一点。虽然《小屁孩日记》说的都是日常琐事，但每本书也都会有些让人意想不到的情节。比如在一本书里，Greg一家去旅行，结果闯了很多祸，差点就被警察抓起来。我觉得Greg之所以这么倒霉是因为他的家人都不太好，他的哥哥总欺负他，他的弟弟很自私，他的妈妈十分注重家庭，而且是“太”注重了，这也是导致他们一家很多祸事的原因。而Greg，总是想着自己，很少考虑到别人。因此，我觉得做人不能自私，也不能把自己的意志强加给别人，要不然就可能有不好的事情发生。

第三套是《福尔摩斯探案集》。我很喜欢这套书因为我喜欢惊险的书，而这套书里面都是探案与冒险。这套书里有短故事也有长故事，我比较喜欢短小的故事。因为如果我一天之内看不完一个长故事，晚上我就很可能睡不着觉了，要么就是在琢磨这个案子到底是怎么回事，要么就是被里面的情节吓得睡不着。主人公福尔摩斯智力超群，思维逻辑能力比普通人强一倍。华生医生曾经说过，“虽然我觉得自己不比周围的人笨，但和福尔摩斯比起来，我总觉得自己矮了一截儿。”我在读那些案子的时候，经常自己也推理一下，但是99%的情况下我都推理错误，案情永远让我意想不到。目前我最喜欢的一集是《跳舞小人案》。这一案说的是有人在一家的围墙上画了一些跳舞的小人，看起来像是小孩儿画上去的，但那家人里的妻子一看见小人就差点晕倒过去。虽然这件事看起来荒唐可笑，但是后来她和她的丈夫都遭到了厄运。到底是怎么回事呢？如果你想要知道的话，那你就也去读一读这套书吧。

总之，这三套书我都很喜欢，我希望你也会喜欢。谢谢大家。