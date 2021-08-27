《一封家书，亲爱的隆勤》八月十五日

文 / 十月 Canada

亲爱的隆勤，

连日来开会、看比赛、处理事……甚忙。不仅中午很少休息，每晚也几乎要到12点。越是忙，越想念你，想起你就觉得有力量。

你说过：“你一出差，就想起来了，说不完的检讨。”其实在家里也是这样，只是没有清净的环境，和难得的“谈恋爱”的时刻。多么想和你单独在一起，尽情地畅谈叙情，真是有说不完的话啊。但那时你已经入睡了，或者尚未起来。我真想唤醒你，但又怕打扰了你的休息。累了一天了，刚安静一会，不能再打扰你，有时我只有轻轻地自语。

尽管我有时说话冲你，但我觉得我们比以往更炽热地热恋着。不是“先结婚，后恋爱”，是从来都相爱。你重病在身，病魔常缠绕着你，可你仍时刻体贴我、体谅我、疼爱我。你的温存和宽厚始终温暖着我的心。我内心无比幸福，无比感激。这就是你常说的亲个没完的原因。

我现在恨不能马上飞到你的身旁，紧紧地拥抱，热烈地吻你。这不是冲动，是爱情，是经得起任何考验的永恒的挚情。

我现在千里之外，但你的身影缺始终伴随着我，随时都联想到你，挂记着你的饮食起居，担心谁又惹你生气。又想，要是把隆勤接来多好，世界上的事物都在变化着，隆勤的病也会逐步变好的，一定要进一步加强锻炼和治疗。

当然，也要有另一种准备，也许就是这样了，或者好一点。不管怎样，我都是你的，永远是你的，只是你一个人的。这我已经说过多次了，我从未想过其他，我就是这样一个痴情人。我从未嫌弃过你，我从未后悔和你在一起。相反，我感到的只是幸福。当然，我们要不断地斗争，改变自然、改变自我，把我们的幸福生活过得更美好。

你有时会感觉，我是“说不得”的，一句话好像就发火了。我就爱隆勤，你不要错怪他，他的心、他的性格一直是很倔强的，也可能是高傲的，他的心胸常常是宽广的。但却容不下“你们就是盼我早点……”，你就是诚心气我。因为他确实从来没有这样的想法。当然他是理解你的，你也不是说的心里话而是气话。

要知道他是那样的爱你，容不得半点其他。

你的豪

8月15日