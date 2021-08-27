【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的一本书

宋一凡

我最喜欢的书的名字是，《野地里的机器人》。这本书是我在上三年级的时候，老师推荐给我的，我第一次读到这本书就马上喜欢上它了。

这本书主要讲的是机器人Roz的奇遇记。Roz是一个机器人，它和其他4个小伙伴在被运输到目的地的过程中，轮船不幸沉没到海里了，Roz是唯一一个被海浪冲到一个孤岛上的幸存者。它在孤岛上从什么都不知道到交到了许多好朋友，还学习到了好多野外生存的本领和技能。

有一天Roz救下了一只小孤雁，因为很不幸它的父母都被误杀了，从此Roz就变成了小孤雁的妈妈去照顾它，还给它起了个好听的名字叫Brightbill。现在他们是两个人了，Roz觉得他们应该建一个家，所以他们就在一群水獭的帮助下开始努力建好了自己的房子，还给新房子起了个名字叫The Nest，新房子很大很漂亮。

时间过得很快，冬天马上就要来了，小孤雁Brightbill需要飞到南方去过冬。这也就是说Roz又需要一个人呆在荒岛上了，因为它不像小孤雁一样能飞和游泳。Brightbill走后的整个冬天，Roz在它自己的家收留了许多岛上的小动物，因为她不想让它们感到寒冷。春天终于来了，Brightbill又飞回来找Roz。它们决定开一个party来庆祝一下。在party上，海岛上突然来了3个机器人，它们是从Roz以前的生产厂家来的，它们想带Roz回去保养和维修，最后Roz决定跟他们回去，去寻找它的新生命和继续寻找它的新家。