【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的书

范昕蔚

我最喜欢的书是《Loot》。《Loot》是另一本名为《Sting》的书的前传。

这本书讲述了一个名叫March的男孩一家和七块被诅咒的月亮石的故事。March和他的父母都是小偷。当他两岁时，他父母和另一个小偷一起偷了七块月亮石。他们知道这些月亮石是被诅咒的，但是他们不在乎，因为他们小偷只关心钱。

月亮石可以预知未来，一块月亮石说他们其中一人会死，然后March的妈妈就摔死了。另一块月亮石说他们其中一人会进监狱，然后另一个小偷就被抓进监狱了。第三块月亮石说同时出生的两个人会同时在13岁时死去，March的爸爸赶紧把March的双胞胎妹妹送给了March的姨妈，这对双胞胎再也没有见过面。

现在，March已经12岁了。有一次，他和他的爸爸一起去偷东西，当他爸爸在屋顶上时，却掉下摔死了。他爸爸在死之前，扔给他一块月亮石，并告诉他13岁以后去寻找宝石(Jewels)。这时候，他并不知道宝石(Jewels)是他双胞胎妹妹的名字。他的冒险就此开始了……

他被送去了孤儿院，认识了两个好朋友，他们一起逃出孤儿院，一起去找宝石，一起经历了各种冒险。最后March找到了他的双胞胎妹妹，也找到了七块月亮石，并打破了月亮石的诅咒，还发现了他爸爸摔下楼的真相，居然是他的姨妈把他爸爸推下了屋顶。他们用爸爸留下的钱，买了一个公寓，开心地生活在一起。

我真的很喜欢这本书，因为这本书的故事很曲折，March的经历很丰富也很惊险，他最后交到了好朋友还找到了自己的妹妹，我很为他高兴，推荐大家也读一读这本书。