影响了我整个人生的宠物——Jon和他Haggis的故事（一）

文章作者：Jon Organ 翻译整理：于荣宁 August 2021

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在我们家，狗是不可或缺的家庭伴侣，我的父亲母亲都有养狗的经历。在我很小的时候，我的父母给了我一只名叫杰克的填充玩具狗，这是一个简单的、毛茸茸的棕色玩具，里面装满了豆子。也许因为我是独生子女，缺少玩伴，我走到哪里都喜欢带着它。在我五岁的时候，父母决定送一只真正的、有生命的狗给我。那一天他们带我去一个饲养员家挑选小狗，只见客厅里有一群比熊犬幼崽，它们围在一起，注视着陌生的我们。只有一只幼犬与众不同，它在沙发和墙壁之间爬来爬去，专注自己的事情，根本无视我们的存在。我想这是一只勇敢、聪明、喜欢冒险的狗，一下就认定它了。这只小狗，饲养员叫它“Bugle Boy”，也许是因为它的叫声特别响亮；而我却叫它Haggis，因为我最喜欢读的一本图画书里有一只聪明的小狗就叫“Haggis”，尽管当时我并不知道Haggis到底是什么意思。

那天当我们把Haggis抱进车里，放在一个用毯子做衬里的篮子里时，父亲告诉我，你必须像对待蝴蝶一样对待它。父亲说:“你知道蝴蝶有多脆弱吗？你必须像对待一只蝴蝶一样对待这只狗——不要打它，不要吓唬它，不要拉它的尾巴，更不要伤害它。”听到父亲把Haggis比作蝴蝶时，我立刻明白了我应该如何对待它。

Haggis到我们家的第一个晚上，它非常想念它的母亲和兄弟姐妹，它哭得像个婴儿。为了安抚Haggis，我的父母在篮子里放了一个机械钟和一个暖水瓶，很快Haggis的注意力就被转移了，它渐渐安静下来，甜甜地进入梦中。Haggis的适应能力非常强，没过几天就习惯了和我们在一起的生活，它这一过就是一辈子，整整17年。如今Haggis去世已经20年了，我还是会时常想起它，想起它就想起了我的童年、少年乃至青年，想起它，就想起了我的欢乐、我的悲伤和我的成长。Haggis是我们家的重要成员，我非常怀念Haggis，因此我要把它的故事讲出来，我要把Haggis带给我的人生启迪告诉大家。

Haggis是一只具有多样性格的狗，它非常在意我们对它的态度，在意它在我们家中的地位，特别是它总要独享我们爱，为此它经常表现出强烈的排它性。记得它不但咬坏了几只我喜欢的塑料恐龙，还好几次想把我心爱玩具狗杰克扔到屋外，有一次被我逮了个正着。由此可见，Haggis好像是一只很自私的狗，其实不然。在Haggis性格中还有极其温柔的一面，就像个暖男。比如家里来了客人，它会热情地摇着尾巴，殷勤地迎接来访的客人。如果来客中还有一只小狗，它更是开心得不行，它会把自己最好的食物拿出来与小狗分享，一点都不护食，也不自私，显然这是受我妈妈的影响。

Casey也是一只宠物狗，是Haggis最铁的朋友，每次Casey和它的主人到我们家里来访，Haggis都要陪Casey玩上几个小时，仿佛它们有说不完的话。可是不幸的是Casey经常生病，身体很不好，仅仅活了三年就去世了。Haggis还有一个朋友是我堂兄家的狗Buffy，它比Haggis大几岁。它们玩得很好，只要见面总是形影不离，所以当Buffy日渐衰老，健康状况一天不如一天的时候，我可以明显感到Haggis的痛苦，那段时间，Haggis经常去找Buffy，躺在它的身边，舔着它的耳朵。

未完待续