【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的一本书

王译萱

我最喜欢的一本书是有趣的、老版的《Hatchet》。这本书是1987年出版的，作者是Gary Paulsen，他得到了三次Newbery Honor奖。

这本书是关于13岁的Brian Robeson在一个孤岛上生存下来的故事。故事是这样发生的：Brian坐老式的二人飞机去看住在加拿大的爸爸，半路中飞行员心脏病犯了，于是飞机从天上掉落到海里。Brian爬到一个无人岛上，他需要自己找吃的和住的地方。于是他就在两个石头缝里休息和睡觉。为了生存，开始几天，Brian只找到了乌龟蛋。过了几天，Brian学会了钓鱼和射鸟。幸运的是Brian随身带了他妈妈送给他的Hatchet。他用Hatchet取火成功，就不再吃生的食物了。这样他在小岛上生活了50多天，终于有一天一名飞行员找到了他，带他回家了。

我喜欢这本书是因为故事很有趣。在你看书时，总有惊喜不断的发生。我喜欢这本书的第二个原因是故事的主题。它告诉我们面对困难时要勇敢，相信自己，不要放弃。最后一个原因是作者把每个故事情节都述说得很详细，就像Brian从天上掉落小岛上，一系列的描述，仿佛你就在那里一样。这就是为什么我喜欢这本书。如果你感兴趣如何野外生存，我建议也去读一读《Hatchet》。