影响了我整个人生的宠物——Jon和他Haggis的故事（完）

文章作者：Jon Organ 翻译整理：于荣宁 August 2021

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和妈妈一起

全家和狗

最难忘的是Haggis即将走向生命尽头，快要离开我们的那段日子。由于肌体老化，Haggis进食越来越困难了，听力和视力都下降得厉害，后腿也变得僵硬。我们去求救兽医，兽医告诉我，Haggis所剩时日不多了，今后的生活质量会大幅下降，为了减轻它的痛苦，最好实施“安乐死”。那天晚上，我躺在Haggis身边，把兽医的话解释给它听。Haggis表情非常平静，没有任何悲伤的情绪，它向我伸出一只爪子，仿佛在对我说：“不要悲伤，不要难过，我死而无憾，因为有你们的爱，我已经美好的生活过了”。

第二天早上，我和妈妈带Haggis最后一次散步。尽管它身体沉重，步履缓慢，但心情依然很好，和平时一样，它愉快地享受着明媚的阳光和新鲜的空气。

分手的时间终于到了，在兽医办公室，Haggis向我们伸出爪子做最后的告别，我们每个人都含泪拥抱了它。兽医先给它注射了一针睡眠的药，在得到我们进一步确认后，才又给注射了致命的一针。Haggis的心脏停止了跳动。它如进入了梦乡般，没有一点痛苦的表情。我们把Haggis的遗体运回家中，在车库里和它做最后的告别，然后在院子的大树下，给它挖了一个小小的坟墓，我们用毯子把它包起来，埋在那里，没有墓碑。

很长一段时间，我们都在谈论Haggis，它的照片也存放在我们家的各个地方，这使我们随处可见，仿佛它还在我们身边一样。狗一直是人类的伴侣，它与人类相伴数千年了，它的作用已经不限于狩猎追踪、看家护院，它可以给人带来精神慰藉，由于它对人的忠诚，从不搞阴谋诡计，甚至比某些人更可靠，更值得依赖。人的情感世界非常复杂，中国有句古话叫“穷在闹市无人问，富在深山有远亲”，可见人的多么势利，有的甚至可以说是无情无义。狗的情感世界就非常专一，只要它认定你是它的主人，无论富贵还是贫穷，无论幸福还是苦难，无论健康还是染疾，它都会死心踏地地跟着你，上刀山，下火海，生死相依，不离不弃。这就是狗的品格，闪烁着忠诚的火花。由此我想到了大自然的一切生灵，无论是动物和植物，一切生命都值得尊重，都应该尊重。只有尊重，才能和谐。宇宙间的一切都是依照某种规律而存在的，作为人类，我们应该认识规律、掌握规律、利用规律，而不是改造规律，否则就会被碰得头破血流。

感谢Haggis……