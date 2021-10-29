《红烧肉》（二）张春娇与李约翰结婚

文 / 十月 Canada

张春娇很想结婚，她觉得李约翰和她的想法是一样的。因为他偶尔会和张春娇讲起幼年时贫穷但幸福的家庭生活，父亲、母亲、孩子。李约翰十岁那年父亲病故，后面的这些年，母亲一人操劳，他觉得应该为家庭做出让步，中学辍学后便去汽车修理厂当了学徒。

“我不想结婚，我不想让我的孩子继续过贫穷的日子。”被张春娇暗示了几次后，有一天李约翰突然这么说。

张春娇没有放弃结婚的想法，虽然从此嘴上没有再提，但是她有自己的小心思。两个人相处到第五年，张春娇拿着她的钱袋去找李约翰。为了让结婚后的日子宽松，她这几年狠狠地存钱，希望李约翰拥有一个自己的小生意。“日子总会好起来的。”她展开了她的钱袋，里面是一张五万元的支票。”

“我就想和你过日子。”她对李约翰说。

李约翰拿起张春娇的支票，他看着上面的数字，又抬头看着张春娇。他再次被这个相貌平平的女孩影响着，听她描述着俩人结婚后的生活场景，他在还不知道做什么样的生意的地方忙碌。

“等我们有钱了，我们一定会有钱的。”张春娇坚定地说。

那种生活听起来又是那样幸福，他想试一试。

不久，他们在镇上租了一处八百尺上下的店铺，预计了“李张张杂货店”开张的日子。他们在杂货店开业之前结了婚。

婚后的生活有一部分是快乐的，比如晚上关店以后，张春娇会提议吃一餐夜宵，有时候在家里，她就准备几个小菜；有时候在一家韩国烧烤店。让劳累后的夜晚在浪漫情怀中昏昏入睡。

夫妻俩几乎所有的时间都是在店里度过。早上十点开门，晚上十二点关门。漫长的工作时间持续了三个月，李约翰已经显得疲惫不堪，新婚的一时之乐被劳累消弱了喜悦感。

“我很想回去酒吧工作。”他说。

经过一番严重的争吵，杂货店的工作交由李约翰的母亲和张春娇一起经营。偶尔，李约翰觉得闲闷或着需要从店里拿点钱的时候他会来帮些忙。

晚间的宵夜时光还是一如既往地继续，关店之后张春娇会等着李约翰过来，享受黑夜里这一小会儿的幸福快乐。

结婚的第二年，张春娇怀孕了。随着预产期的临近，张春娇便雇了一个工人来店里帮忙，减轻一点自己的工作量。

他们的第一个孩子是一个女孩，孩子的出生为家庭带来了许多欢乐。张春娇也暂时不去店里工作，在家照顾孩子。李约翰对孩子的出生也是感到非常高兴，不过更多的是晚间被婴儿的哭声吵醒，他口头上没抱怨过，但他开始在夜间醒来后喝上一杯威士忌，默不作声地在黑暗中思考着。