【OTTAWA天天中文学校作文选登】渥太华夏天的活动

By：Amy Chen

当渥太华寒冷的冬天终于结束了，暖和的春天也过了，渥太华的夏天终于来了。学校放假后，学生都才注意到热的天气。加拿大国庆日，人们都喜欢出去看热闹，每年（除了今年）在渥太华的国会山，会举行活动和烟花。很多游客也来到加拿大的首都去看一看加拿大怎么庆祝国庆日。在2018年，加拿大在庆祝国庆日时的温度很高，有很多人都中暑了。但是在那天，政府的人在国会山放了很多喷水器的东西，所以当人们热的时候，就可以在水底下凉快一下。他们还发了冰凉的水来对抗炎热的天气。

过完加拿大的国庆日，渥太华夏天的玩耍就真正的开始了。学生和小孩子们出去跟朋友玩儿，骑自行车，去水公园玩水，去动物园，跟着父母去爬山等等。今年，因为最近的COVID-19，很多人都怕去很大的水公园和动物公园。但是人们还是试着走路、跑步和跟朋友玩。很多人喜欢渥太华的夏天因为冬天太冷了，干不了什么。夏天可以做更多的外边的体育活动，比如：踢足球、打篮球、打羽毛球等等。下午是最热的，但是，晚上五点到八点很舒服，太阳不太晒，还有一点儿小风，天上有粉色、紫色和蓝色的云彩，我觉得好舒服、好美丽。晚上的时候也很美，因为如果没有很大的云彩，你可以看到明亮的月亮，真神秘。路上没多少人，可以安安静静的散步和看看天上的星星。

渥太华的冬天到夏天有很大的变化，春天是把植物都变绿，但是在夏天，草都快变黄了。太阳把草快晒死了，每个家都把花、树和草都均匀地浇一遍，但是草还看着干干的。因为现在很多人都不想出国，他们都想找到新的尝试，很多人就选择种花和菜来作为他们的爱好。春天时候，人们就赶快买花、种子、土等等。夏天来的时候，种的花和蔬菜都长的很大。草莓在夏天快开始的时候会已经成熟了，每年有好多人到草莓采摘场去摘草莓回家吃。夏天快开始的时候，还可以去钓鱼，有时候，当你在水边可以看到鱼在远处跳呢。如果人们去钓鱼，他们就需要有很多耐心才能钓上大鱼。

在渥太华的夏天可以做许多活动，每一个活动都很好玩儿，都比待在家里好。外面很热，但是如果你准备好，你可以真正的出去欣赏渥太华夏天的风景有多美。