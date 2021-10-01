《诗歌朗诵》 张志明

甲：农历八月艳阳高照，

秋高气爽人人欢笑。

乙：我们身体在异国他乡，

当然也是喜气洋洋。

甲：今天我们欢聚一堂，

乙：喜庆中秋佳节到来，

迎来祖国又一华诞。

甲：华人朋友喜庆中秋，

热热闹闹线上联欢。

乙：海老会里人才济济，

整台节目十分很好看。

甲：中秋团圆喜气洋洋，

月饼美味把喜气添。

乙：现在世界很不太平，

洪水疫情到处泛滥。

甲：联欢绝对不能马虎，

疫情防范牢记心间。

乙：虽然没有硝烟弥漫，

甲：确有疫情在全球扩散。

乙：这是一场没有硝烟的战争，

这是一个杀人不见血的战场。

甲：在这生死攸关的时刻，

我们应该怎么办？

乙：这是一场狙击战，

又是全球总动员。

甲：看看这场疫情，

看看湖北武汉。

乙：一方有难八方支援，

合：海老会会员积极行动，

献出爱心踊跃捐款。

甲：这场疫情国民素质大大提高，

乙：这场疫情法制观念增强普遍。

甲：疫情在全世界传播，

已经把全球搞乱。

乙：没有哪个国家能够幸免。

甲：全世界已经有2.28亿人感染，

乙：死亡人数已经达400多万。

甲：没有战争就不知道什么是炮火连天，

乙：没有疫情就不知道什么是团结抗战。

甲：面对疫情我们应该怎么办？

乙：战胜疫情毫不松懈，

遵守法规理所当然。

甲：外出做好自身防范，

口罩始终不离身边。

乙：经常洗手养成习惯。

合：确保大家一生平安。

甲：国家不分大小，

国力不分贫寒。

乙：只有全世界团结一心，

甲：不计前嫌疫情才能治理，

乙：资源共享病毒才能驱散。

甲：战胜疫情靠什么？

乙：靠是科技手段，

靠的是全民动员。

甲：靠的是全球团结起来，

乙：共同面对，共同承担。

合：团结就是力量，

团结一心向前，

大灾大难压不倒，

团结起来重新整河山。