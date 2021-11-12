渥太华 / 叟声

佳作连篇展荧屏，媒体刊发恭贺庆；(1)

古稀益壮神矍烁，豪情逸兴俪旅行；(2)

自驾遊欧名胜境，访古探幽留踪影；(3)

图文并茂技艺精，引人入胜如亲临。(4)

时蒙惠赠靓珍映，分享良辰赏绮景；(5)

开我茅塞长见闻，更益身心歈晚晴；(6)

殷情厚谊蕴温馨，胜似家人倍昵亲；(7)

深感真挚屋乌心，悃致谢忱永铭衷。(8)

［注释］

(1)展荧屏——指打开电脑，在荧屏上展示出摄影的佳作。

(说明：张家虞女士与其夫君张华磊教授，均已七十多高龄，酷爱旅遊，犹亲自驾车遍访欧洲，以高超精湛的摄影技术，摄下了旅途中许多自然与人文胜景，并配上生花妙笔抒写的优美、俊逸、隽永的释辞。辑成《七旬夫妇欧洲自驾遊的乐与囧》的游欧踪影集，被加拿大多伦多市著名华刊《星星生活周刊》选録发表，张女士将这些摄影佳作，通过E-mail发给了我，欣赏之余，咏此致贺。)

(2)古稀益壮——虽已古稀之年，而犹老当益壮。俪旅行——指夫妻双双外出旅遊。

(3)留踪影——指所到之处都留有摄影。

(4)图文并茂技艺精——茂：丰富美好，照片拍摄的技术和释辞内容都非常精湛、精彩丰富、优美。引人入胜——引人进入山水风景的美妙境地。如亲临——犹如亲自登临其境一般。

(5)靓珍映——靓liàng：漂亮好看，珍：珍贵、珍奇，映：摄映的照片。分享良辰赏绮景——使我也分享到如此美好的时光，欣赏到那样美丽的风光景色。

(6)开我茅塞长见闻——打开了我闭塞的思想、眼界，增长了不少知识、新闻。歈——欢悦，通愉。

(7)殷情厚谊蕴温馨——指丰盛、深厚的情谊，蕴含有无比的的温馨与热情。胜似家人倍昵亲——真如一家人，感到格外亲切。

(8)深感真挚屋乌心——挚：亲密、诚恳，屋乌：即爱屋及乌，指推爱之意。语出《尚书大传·大战》：“爱人者兼及屋上之乌”。后因谓推爱为“屋乌之爱”。指受到非常真挚的推爱之心意情谊。悃kǔn——诚恳。忱——真实情意。永铭衷——永远铭记在心里。