《红烧肉》（四）红烧肉

文 / 十月 Canada

自打李约翰辞工去了南方，张春娇也听到了关于李约翰和韩可的流言。她每周都给李约翰写信，告诉他孩子的事，店里的忙碌和对他的想念之情。

李约翰离家两周时，给她回了一封信，自此以后再没写过信，只是偶尔打个电话问问孩子的事情，然后匆匆挂掉。言辞间的冷淡张春娇感觉得出来，但是她丝毫没有流露出不满情绪，她认为终究她的李约翰会回家的。

圣诞节平安夜，李约翰也没有回来过，电话也没有。张春娇被邻居以异样的眼光问到时，她说李约翰就是去散散心，过了冬天他就回来了。

来年二月份，第一个礼拜的星期六那天，李约翰突然回来了。他事先没打招呼，推开门看到了张春娇和孩子，他拥抱了她们。

“我回来了，不走了。”他转头对张春娇说。四目相对，李约翰心里也是五味杂陈。

韩可的上一段婚姻里没有孩子，离婚时前夫把房产留给了她。这是一套不足五十平米的二居室，一个人住显得挺宽敞。李约翰过来时，住在其中一间小间。

以前没有挑明的话，经过十几年时间的沉淀，彼此放下提防，相继说出了曾经喜欢。韩可也知道李约翰现在有了家庭和孩子，她说只是叫他过来叙叙旧情谊，把以前的事情当作回忆收藏起来。虽然两人都有所克制，但朝夕相处时间久了，言语里常常流露出遗憾之情。

圣诞夜那天，韩可烧了一桌的菜。这让李约翰触景生情想起了那年和张春娇的第一个圣诞夜。他发愣的功夫，韩可问：“要不要给家里打电话？”李约翰说：“既然来了，就让我把这段时间按从前的心思过完吧。”

李约翰吻了韩可。

四个月的时间不长，他们一起散步，看电影，买菜做饭；夜晚来临时的短暂分别。李约翰始终没有推开夜晚韩可的房门，尽管他知道韩可并未锁门。但是李约翰锁了他的房门，他不想让韩可认为他再等待什么。

最后的几个夜晚，两人各自都有一点点的心不在焉。韩可想留住点什么，又知道其实什么也留不住。李约翰毕竟是有家的男人，虽然他明白韩可的心思，但他不想在最后关头让前面的克制付诸东流。不过，意外还是发生了。

俩人最后的晚餐，其中有一道菜红烧肉，韩可知道那是李约翰喜欢的菜。

“我妈妈烧的红烧肉特别好吃，我的手艺我也不确定。但我一直知道你喜欢这道菜。”

“怎么知道的？”李约翰心不在焉地问。

“上学的时候，有一天午饭我带的菜是红烧肉。我记得特别清楚，你看着红烧肉对我说：“我爸爸做的红烧肉也特别好吃，那是我最喜欢的菜。”韩可笑着说。

李约翰望着韩可说：“我随意讲的话，那么多年了，你都记得？”

“我不觉得那是随意的话。这几个月，我一直没给你做这道菜，就是因为我想把这道菜留给今天。”

人在激动万千时，想法的确定性就显得特别坚决。李约翰为这一刻而感动，他确定自己喜欢韩可，一直就喜欢。这是他从张春娇那里得不到的感情洪流。当黑夜更黑，周围更静时，李约翰和韩可俩人心里的洪流徜徉于整个房间，他们希望黑夜永远不要醒来。

这天之后，对于韩可而言，李约翰既已沦为过去，也成为了开始。她觉得自己已然触摸了少女时代萌芽爱情的影子，便足矣。