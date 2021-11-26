【OTTAWA天天中文学校作文选登】持之以恒

天天中文七年级 王加俊

我很喜欢的一个成语是持之以恒，形容一个人做事情有恒心，坚持到底。我先来讲讲这个成语故事。

元朝，有个人叫陶宗仪，他考进士落榜并不气馁，继续刻苦读书。他在下地劳动时，总是不忘读书。田野里没有纸，他就把读书心得记在树叶上，回家后装进瓦罐里。十几年的时间里，他的读书笔记装满了十几个瓦罐。他不懈的努力，使他的学识越来越丰富。他的朋友不理解，田里的活那么忙那么辛苦，陶宗仪还坚持每天读书。他回答说：“学习就应该持之以恒不能半途而废。”后来他把读书笔记整理出版了一本书《南村辍耕录》，很受大家欢迎。

我知道学习中文就应该持之以恒，不能半途而废。我从四岁就开始学中文。刚开始的时候，学习中文是一件很有挑战性的事情了。中文有四个声调，我有的时候会弄混。中文字笔划多，我需要练习好多遍才能学会。中文里面有很多成语，是学习的难点。因为理解这些成语需要懂得背后的文化知识。但是，这些困难都没有难住我，我坚持每周上中文课，认真完成作业。课后我通过阅读中文书和看中文电视，提高我的中文水平。我阅读了童话书《皮皮鲁传》和四大名著之一《西游记》。中文电视节目里，我最喜欢看的节目是《舌尖上的中国》和《古诗词大会》。经过八年努力的学习，我慢慢地提高了我的中文水平。现在的我可以用中文写文章。上次姑姑生日时，我用中文给她写了一篇文章祝她生日快乐。在我的文章里，我向她表达了深深的感激，因为我小时候得到姑姑的照顾。姑姑喜欢旅游，我向她表达了，我长大后带她去旅游的愿望。姑姑看了非常感动。此外，由于我中文水平的提高，我慢慢学会了欣赏古诗词。我学会的一首白居易的诗《问刘十九》：绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。通过这首诗，我能感受到白居易和他朋友诚恳亲密的关系。总之，随着我中文水平慢慢提高，我越来越能理解和欣赏中华文化，我也很高兴能用中文表达我的思想。

在日积月累的学习中文的过程中，我懂得了一个道理：在学习知识和技能的道路上，就要有坚持不懈、持之以恒的毅力，这样才会有持续不断的进步。