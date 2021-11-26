渥太华 / 叟声
一
原本山野涧边长，潇洒悠佚幽谷藏，
不慕妖艳淡素妆，四季常青耐雪霜。
绿绦翡莛抱玉葩，丰姿绰约雍大方，(1)
翠碧迎春馨芬芳，古今骚墨歆笔赏。
神来挥洒渲仙骨，谕题“香祖”呈吉祥，
兴会激荡赋华章，讴颂“君子·王者香”。
二
兰品高雅人青睐，象征人间祯懿臧，(2)
婚俪美滿称“兰姻”,“芝兰玉树”赞子良；
“义结金兰”喻谊挚，“兰薰桂馥”誇胤昌。(3)
天生姿质怡悦目，更具潜能益健康，
夜间能吸碳吐氧，激浊扬清空气爽；
书斋寝居敷点缀，优美环境尤时尚。
三
兰虽草根家族燊，品类名目颇繁诜，(4)
建墨蕙吊君子等，各展倩姿英缤纷，(5)
园林绿化不可缺，靓饰斋苑更上乘。(6)
农艺专家精培育，蕃衍新品尤魅人，
惊艳闻世蝴蹀兰，姹紫嫣红彧风韵，(7)
蜚声两岸扬四海，夺魁市场俏轶伦。(8)
［注释］
(1)绿绦翡莛——指像翡翠绿色丝帶般的兰叶花茎。玉葩——指像白玉般的花朵。
(2)祯zhēn——吉祥。懿yì——美德好。
(3)胤昌——指后代昌盛。
(4)燊——盛。诜shēn——众多。
(5)建、墨、蕙、吊、君子等——皆指兰花的名称如建兰、墨兰、君子兰等等。
(6)靓jìng——装饰、打扮。斋——指书房。苑——指花园。
(7)彧yù——富有文采。
(8)俏轶伦——俏丽超过同类花卉。