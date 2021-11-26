渥太华 / 叟声

一

原本山野涧边长，潇洒悠佚幽谷藏，

不慕妖艳淡素妆，四季常青耐雪霜。

绿绦翡莛抱玉葩，丰姿绰约雍大方，(1)

翠碧迎春馨芬芳，古今骚墨歆笔赏。

神来挥洒渲仙骨，谕题“香祖”呈吉祥，

兴会激荡赋华章，讴颂“君子·王者香”。

二

兰品高雅人青睐，象征人间祯懿臧，(2)

婚俪美滿称“兰姻”,“芝兰玉树”赞子良；

“义结金兰”喻谊挚，“兰薰桂馥”誇胤昌。(3)

天生姿质怡悦目，更具潜能益健康，

夜间能吸碳吐氧，激浊扬清空气爽；

书斋寝居敷点缀，优美环境尤时尚。

三

兰虽草根家族燊，品类名目颇繁诜，(4)

建墨蕙吊君子等，各展倩姿英缤纷，(5)

园林绿化不可缺，靓饰斋苑更上乘。(6)

农艺专家精培育，蕃衍新品尤魅人，

惊艳闻世蝴蹀兰，姹紫嫣红彧风韵，(7)

蜚声两岸扬四海，夺魁市场俏轶伦。(8)

［注释］

(1)绿绦翡莛——指像翡翠绿色丝帶般的兰叶花茎。玉葩——指像白玉般的花朵。

(2)祯zhēn——吉祥。懿yì——美德好。

(3)胤昌——指后代昌盛。

(4)燊——盛。诜shēn——众多。

(5)建、墨、蕙、吊、君子等——皆指兰花的名称如建兰、墨兰、君子兰等等。

(6)靓jìng——装饰、打扮。斋——指书房。苑——指花园。

(7)彧yù——富有文采。

(8)俏轶伦——俏丽超过同类花卉。