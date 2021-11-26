文 / 十月 Canada

早上醒来，端一杯水或者一杯咖啡，然后双手抱着杯子在餐桌前坐下。心静止不前，看着窗外冷空气上方的云一点一点地挪。

早上八点。

吃一块蛋糕，看一会儿书。看到这么一段：“很久以后，艾默里还把二年级的春季看作他人生最幸福的时光。他的思想是与他眼中的生活合拍的；他只想随波逐流，虚度光阴，跟十几个新结识的朋友消磨四月的午后。”

随波逐流，这个词真可以让人进入自我引导的幻想世界中想入非非一趟。

“那你说去哪？”

“去看电影吧，这周我必须看这部新片。”

“哪天上映的？”

“周五上映，我们要赶在第一波看，我们周五去。”

没有商量不商量，没有礼仪般地试探与询问，那种假惺惺的社交礼仪。

“好，就按你说的，周五去看电影。”

我随了另一个人的意思，另一个人的意思是计划参与到即将到来的话题中。看完这部电影，与网络世界里无关紧要的其他人开展无关紧要的话题。比如关于这部电影的话题，让生活完全跟随新事物的步履前行。

那样的话，随波逐流便是一件趣事，它可以打发掉一天中一小部分的倦怠时光。

阳光落在脸上，落在窗台上，落在一尘不染的思绪里。思绪又落在一段话前面：“他打开所有的灯，他两眼注视着镜子里的自己，竭力要在自己的脸上寻找致使他比芸芸众生看得更加分明的品质，寻找致使他作出果断抉择，从而能影响他自己的意志和遵循他自己的意志的品质。他的生活中现在很少有他要加以改变的东西……他默默地称赞自己”。

“寻找致使他比芸芸众生看得更加分明的品质。”我读了几遍这句，想了很多关于品质的事儿。

品质，它是闪闪发光，在黑暗中徒步时频频发亮的东西。它就像一只水晶酒杯，有坚挺的体态，又轻盈质感；托衬着落进的红酒的高贵气质。我似乎闻到了自身高贵气质中的一部分味道。

“小心。”我听见有声音说。

“小心什么？”我从心的表面向发出声音的方向提问。

方向默不作声，沉默一直贯穿了整个上午的虚度光阴的始终。

与，我默默地称赞自己。