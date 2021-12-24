【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的书

姚云森

今天我要为大家推荐一本我喜欢读的冒险，悬疑小说。书的名字叫做The house on the cliff（悬崖上的小屋）。

这本书讲的是关于兄弟俩和他们的两个好朋友一起去救他们的被绑架的父亲的故事。他们是否能营救成功呢？现在来听我给你们讲一讲这个故事吧。

这个故事是发生在20世纪。十八岁的Frank和十七岁的Joe Hardy是两兄弟。他们的父亲Fenton是一名侦探。父亲自从星期一出门之后，再也没有回家。一家人都很担心父亲的生命安全。于是Frank和Joe还有他们的好友Tony和Chet寻找他们的父亲的线索。首先他们去询问父亲的好朋友Pretzel Pete，Pete告诉他们，他们的父亲可能去一个遗弃多年的农场调查一个走私团伙，于是他们来到了那座农场。在破旧的屋子里面他们找到了一条毛巾，毛巾上写Polo的字样。他们带着毛巾去找警察局长寻求帮助。警察局长认为毛巾来源于一艘叫Marco Polo的船。这艘船常来镇上的码头停靠。孩子们认为之前Pete提到的那个走私犯水手很有可能就在这艘船上。

他们决定要回家将查到的线索告诉他们的妈妈。在回家的路上，镇上的一个卡车司机告诉他们，周一的时候他曾经见到他们的父亲在一条乡村路上出现过。孩子们想起了在爸爸出现的地点附近有一座建在悬崖边上的小木屋，父亲曾经提起过得那儿很有可能是走私犯藏匿的据点。于是他们将这些线索告诉了他们的母亲，而且决定去那儿调查一下。母亲觉得太危险了让他们又喊上两个好友Biff和Phil一起前往。来到了那座小木屋，他们发现这座原本废弃的房子有人居住的痕迹。草坪被修葺过了，窗户也被修好了。于是他们故意上前去和屋里的人搭讪。Frank一眼瞧见了屋子里挂着的一顶帽子，很像是他父亲的。于是他假装口渴向屋里的人讨水喝，借机仔细观察了那顶帽子，确定了那正是他父亲的帽子，上面还有血迹。他们质问屋里的人帽子是哪儿来的。开始屋里的人的回答含糊不清，最后谎称是路上捡到的。于是他们要走了帽子，去找警察帮忙。而警察局长表示那个地方不在他们的管辖范围之内，他也无能为力。

孩子觉得在悬崖下可能有走私犯藏船的地方。于是下午他们开着Tony的摩托船去悬崖下面一探究竟。在悬崖下发现了一个岩洞，他们开进岩洞。岩洞里有个持枪的守卫让他们赶紧离开这儿。他们只好退出了岩洞。他们决定等到天黑之后再找机会进去探个究竟。黄昏时分，他们远远的看见了那艘名叫Marco Polo的船出现在悬崖附近的海面上。接着有船从岩洞中驶出，向Marco Polo号驶去。Frank和Joe让Tony开船去找海岸巡逻队来帮忙。而他们两人潜水进入了岩洞。在岩洞中他们找到了一个暗门，从暗门，他们进入了走私犯们的藏身之所。在一间密室中，他们找到了他们的父亲。正当他们刚帮父亲解开了绑在身上的绳索，走私犯们冲了进来，经过一番激烈的搏斗，他们三人又一次不幸被擒。这时警察赶到，将这个地方包围了起来。走私犯头子让手下将他们绑了起来，留下一人在门外看守。然后带着手下去与警察周旋。父亲设法解开了绳索，与守卫打斗起来，终于制伏了守卫，并夺得了一把手枪和一把小刀。他们一起用小刀锯开了窗户上的栅栏冲了出去。最终他们与冲进来的警察一起抓获了走私犯头子。

这就是悬崖上的小屋的故事。希望你们也喜欢这个故事。我喜欢这个故事的原因是故事的内容紧凑，情节跌宕起伏，扣人心弦。让我有一种身历其境的感觉，时而感到紧张，时而兴奋不已，最终他们制伏坏蛋的时候，我终于长长的松了一口气。

如果你们也喜欢这种类型的故事的话，我强烈推荐以下几本书，比如说Nancy Drew, Secret hero society和30 clues。

我的故事讲完了，谢谢大家。