渥太华 / 叟声

一

君耆眷怀故园情，倍切雪泥觅鸿躅；(1)

径情摒罫踩云归，锐意远见识胆卓；(2)

几度组团访大陸，夜雨对床殊热火；

咳唾玑珠神矍奕，豪气不减曩风度。(3)

毕生精力赕能源，夕阳余辉更灿烁；

两岸窗友频聚会，声应气求契合作；(4)

正期携手拓锦程，奈何二竖虐祟适；(5)

壮志未酬溘长逝，怆天恸地泪滂沱。

二

苦雨凄风秋萧肃，孤灯伴读“追思録”；(6)

字字泣血扣心弦，语语深情凝衷曲；

高山流水共知音，谊挚刎颈同手足；

心恻意绵柔肠断，沦肌浹髓潸如雨。

三

楼名“知行”意赜重，厅宇轩敞秀玲珑；

窗明几净樾葱茏，精緻典雅功实用；

交流学术荟醇儒，沟通两岸聚归鸿。

一草一木沁深情，匠心奠基乃程君；

每逢盛会斯登临，睹物伤逝倍思兄；

不见当年领头雁，怅望云天泪泉涌。

四

身罹重疴不息肩，心系“仁社”谖浪颠”；(7)

应邀盛典莅演讲，勖勉青年学圣贤；

龙的传人奋团结，热爱世界多贡献；

鞠躬尽瘁为人群，仁义诚信锲心田；

超人精神永光华，嘉言懿行沛地天。

［注释］

(1)耆qí——六十岁以上的老人。鸿躅——鸿雁留下的足跡。比喻怀念故地、故乡、故园之情。

(2)摒bǐng——排除。罫guà——阻碍。

(3)咳唾玑珠——指口才流利。曩nǎng——从前的。

(4)声应气求——即同声相应、同气相求，互为呼应，情意相投。

(5)二竖——指病魔。虐祟——残暴作祟。适shì——疾速。

(6)追思録——系程志新亲密窗友邹祖琨(台湾建筑业巨擘,中央大学同学)所撰,记述他们在台湾创业的过程和相处的深厚情谊。

(7)仁社——是1918年3月20日在美国纽约哥伦比亞大学创立的一个群众性社团组织。旨在弘扬气节相砥砺、道义相扶持的精神。社员彼此关爱，互助互济，团结奋勉。程志新学长被推选为台湾地区分社会长。