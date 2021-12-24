前景堪忧的Kanata高尔夫球场

渥太华 / 肖庆涵 （Kanata）

早在2018年12月份，加拿大最大的高尔夫球场经营公司ClubLink宣称，他们计划与Ottawa的两大房地产开发商Minto Communities和Richcraft Homes合作，将开业于1968年，距今已有50多年历史的Kanata Golf and Country Club（简称KLCC）高尔夫球场，变成一片房地产商业用地。在人口密度日益曾高的Kanata地区，KLCC总面积为70多公顷，占整个Kanata 175公顷绿地的40%左右，也就是说KLCC高尔夫球场是Kanata很大的一块绿化地，它是Kanata地区的天然氧吧。

为此，Kanata的居民召开了几次公听会，加国的科技达人，也是Kanata的居民，Terry Matthews 2019年时曾建议居民们集资，买下这个高尔夫球场来共同拥有，并且表示他愿意为所需的费用作出重大贡献（据说他承诺Match居民的集资数额）。由于居民和渥太华市政府的极力反对，ClubLink被告上了安省的法庭。一审法官给ClubLink的开发计划泼了冷水，并责成它要保持KLCC的开放。随即ClubLink上诉到了安省高等法院，2021年11月，省高院宣判ClubLink赢了关于KLCC的上诉，也就是说，ClubLink可以把这块绿地卖给Minto Community以及Richcraft Home，进行进一步的房地产开发了。另外，省高院判渥太华市政府败诉，并要付给ClubLink 59,000元的法律费用。

按照ClubLink提议,高尔夫球场将会变成拥有1500多个住房单元，并具有至少25%的绿地。即3/4的绿地将变为住宅用地。针对这个判决，市长Jim Watson在推特上说，他将要求省里的市政部长Steve Clark进行干预。同时，他将寻求批准向加拿大最高法院上诉。如果最高法院同意受理，接下来会是一场历时数年的官司；如果不同意受理，那么这块绿地很快就会被重新开发了。12月18号断断续续的下了一天的雪，次日早上起来看到出太阳了，就赶紧跑去静寂无人的高尔夫球场，拍几张日出的雪景，免得以后就看不到这一景色了。

旭日冉冉闪金光，

彩云缭绕舞天上。

白雪覆盖高球场，

蓝天青松配银妆。