渥太华 / 匡裕莲

记得儿时和小伙伴们去涪江戏水。夏天放学后就和同学们小鸟般儿飞似的越过沙滩，奔向江边，甩掉衣服，一头穿入水中扑打。不懂游泳方法，更不讲泳姿，反正在浅水里打滚、嬉戏，这真是快乐的另一番天地。不知谁发动了水战，你一把、我一掌的把水推向对方，难分胜负，直到精疲力尽。大家玩累了，到沙滩上躺着，望着蓝天白云，多么轻松惬意！冷不防不知哪几个捣蛋鬼，把大把大把的河沙抛向天空，让躺着半睡的人一跃而起，一轮新的战斗又开始了。满天都是飞扬的沙粒，小战士们越战越勇，越战越乐，满头满脸的泥沙，孩子们都成泥鳅了。又是一场战斗，又是一场嬉闹，欢乐的笑声向远方飘去……

当然，这已是几十年前的往事。

目前，病毒如洪水猛兽，向人类掀起一波又一浪的进攻。人类也勇猛的采用各种方式方法強身健体进行反攻。从家里走到大自然中去游泳。

春晨，我戴上口罩，踏着晨露向人迹稀少的林间小道出发。一股清新的空气和着花香迎面扑来，多么惬意呀！蓝天白云，春光明媚。天空格外清丽，像是被水冲洗得干干净净。好似艳蓝色的锦缎闪闪发亮，几朵白云款款向前游去，真是锦上添花呀！一架飞机向远方箭一般飞去，机后留下笔直的划痕，似乎要把蓝色锦缎剪裁成另一种形状，以装饰更美的舞台。

我向行人稀少的林间小路走去。早起的鸟儿们正歌声嘹亮，引出了我许多的猜想。我猜想他们或许在呼朋唤友——哥儿、姐儿、小妹妹呀，我们一起来唱呀、跳呀。或许他们和家人谈笑风声，也或许是父母在谆谆教诲孩子，更可能是恋人在谈情说爱。你听，有高昂的进行曲，有抒缓的畅想曲。高声部的主旋律、低声部的和声配合多么默契呀！这是激动人心的春晨交响乐啊！

秋天，病毒还没完没了的纠缠人们，真是恶魔！我坚持步行，锻炼身体。

秋天是最华丽的季节。带给人们硕果累累，带给人们丰收的喜悦，带给人们陶醉的自然风光。秋天，天高云淡；秋风，如酒流着蜜，飘着香；秋水，清澈如镜涤荡心灵；秋叶，如花，赤、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，五彩斑斓各展风采，不是春光，胜似春光。

最令人心醉的是枫叶。我边走边欣赏，思想感情的潮水在放纵奔流，总在想这些伟岸的枫树和风姿绰约的枫叶表达赞美之情，什么病魔鬼怪都让我抛到九霄云外了。五彩斑斓的枫叶，层层叠叠，红色如燎原之火，红遍大地，让人惊呼，让人震憾！登高远眺，层林尽染，令人感到漫步于彩云之上。枫叶红的热烈，红的灿烂，红的动人心魄。似燃烧的烈火，火苗在秋风中飞来飞去，染红大地，染红天空。“似烧非烟火，如花不待春”。

再到湖边走走,近看枫叶在水中的倒影，你会惊呼，红的叶、黃的花、绿的树镶嵌在蓝天碧水之中。呀，我像在神话世界里漫游。红、橙、黄、绿多元色彩的自然而巧妙的组合，浓淡、深浅、厚薄都恰到好处，构成了一幅幅瑰丽的油画。真是妙极了！杜牧曾赞道“停车坐爱枫林晚，枫叶红于二月花”。

病毒发难，掀起恶浪一层又一层。在风浪中，任凭风吹浪打，人们竭尽全力抵抗，采用各种方式方法搏击，任凭风吹浪打，胜似闲庭信步。

老人在家闲待着，那太没意思了。到绘画的海洋中游泳吧，那是另一番天地。学习用线条、色彩、构图展现广阔的世界，抒发自己对真、善、美的感受。学习用艺术手法营造出一种境界，形与神，虚与实，动与静，有与无的和谐统一，也是理想与现实的巧妙结合。绘画就要全身心的投入，你会得到意想不到的收获，也增強了自信心。因为这是一种技术，而不是泡沫。对事物的理解、认识会更加深入，从而感受生活之美。这是我在抗病毒期间我学习绘画的感受吧。

在家可以上网参各种活动，演出、唱歌、跳舞、听讲座、学英语，内容太丰富了！

诗人何其芳写道：生活多么广阔，生活是海洋，凡有生活的地方，就有快乐和宝藏！