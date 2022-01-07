渥太华 / 叟声

一、渴盼

人类同居一球寰，命运一体紧密联；

自从冠疫爆传染，病殁数已亿万祘。(1)

当前变种猛扩散，人人面阽生死关；(2)

急宜全力御疫难，殚协抗苗创研產；(3)

大国尤当重任担，化险为夷尽仔肩；(4)

统筹调济慨支援，和衷一心克时艰。(5)

新年期早泯疫患，生活生产迅复原；(6)

互尊诚信避误判，维护世和乐业安。(7)

［注释］

(1)冠疫——即新冠肺炎（covid）疫疠。病殁数——指得病和死亡人数，已要以上亿上万来计算。

(2)变种——指新冠肺炎的变异病毒德尔塔(delta)、奥密克戎(omicron)，尤以后者传播扩散非常迅速。阽dian——临近(危险)。

(3)殚——尽力。协——共同合作。抗苗——抗御病毒的疫苗。

(4)化险为夷尽仔肩——尽心竭力,担负起化解风险、转危为安的职责。

(5)和衷一心——即和衷共济、万众一心。

(6)泯——消灭。复原——恢复原来的正常状态。

(7)互尊诚信——互相尊重,真心实意、恪守信誉、言行一致。避误判——避免对形势的错误判断而擦枪走火。世和——世界和平。乐业安——安居乐业。

二、鹧鸪天——愿望

炎黄胤裔儆幜高，惺识形势应号召；(1)

毅志鼓勇正航标，深明大义盲从抛。(2)

狂飚息，骇浪消，璧合归宗建功劳；(3)

举世欢腾薄海褒，千古流芳汗青照。(4)

［注释］

(1)胤裔——后代子孙。儆——警醒。憬——觉悟。惺识——清醒地認识。应号召——响应和统号召。

(2)毅志——果决、坚定意志。鼓勇——鼓足勇气。正航标——拨正航行的方向目标。盲从抛——不再盲目跟随。

(3)这联意指珠联璧合(和统)，認祖归宗，避免兵兇战危的风险。

(4)薄海——海内外。褒——赞扬。汗青照——汗青：史册，照：亮察、知晓、通告，这里意指光辉的业绩，千古传颂，永载史册。