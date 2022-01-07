【OTTAWA天天中文学校作文选登】新学期的计划

新学期的计划

六年二班 张天翼

新学期开始了!可是今年很特殊，因为有COVID-19,我没有去学校，选择在家上网课。

新学期，我在家里必须得有效率地学习。我上网课的时候，需要跟着学校的安排,必须按时听课。老师布置的作业，我都会按时完成。作业上有问题的时候，我会在网上跟老师同学交流。

COVID-19把我们困在家里，这样子人很容易变懒，长期不活动对身体不好。所以我要积极锻炼，保持健康。早上我会跟老师做做早操，晚上我会在地下室打球。

因为在家，我有很多时间做课外活动。我会把我的生活安排得丰富一些。我会弹弹琴，下下棋,也会踢球。

疫情对我们生活产生了很大的影响。我希望可以很快度过这个难关。那时候我就可以去外边玩了。

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新学期的计划

六年二班 Isabella Emma Xu

新学期到来,我有许多新计划。

我要提高我的中文阅读水平,也要写好中文作文。那样，我就会和爷爷,奶奶说更多的话。回到中国，到处是中文，也就难不住我啦！

在英文学校我要提高我的写作和数学。因为我喜欢学写作和数学。我要在网上学校交朋友，和他们一起学习、做作业和玩数学游戏。

我也有很多活动，像钢琴，网球和跳舞。我要提高跳舞里柔软度，练劈叉和踢腿；打网球提高我的发球；弹钢琴要听老师的话，多多练习，争取钢琴进级。