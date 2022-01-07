文 / 十月 Canada

女人穿了一袭白裙，后裙摆被路过的风吹成绽放的花。裙摆上原本的素色的白莲花，压抑着对被绿叶抢尽风头的坏脾气。一时，白莲花与女人便同样端庄起来。

女人翘着下巴，大帽檐的白底浅蓝蝴蝶结的礼服帽挡着半张脸。长发被抛在后肩，漠然地顾盼着后面的小世界。

女人独自站着，摆出女王的特有的姿势。右手扶住胯骨处，拿着礼服包的左手紧紧地贴着裙摆。

女人有个音乐人的名字，阿黛尔。

阿黛尔身边站着一位高个头的穿紫裙的短发女人，苏珊娜。苏珊娜右手提起落地长裙的裙摆，左手拿着一束花，她姗姗而来的样子，她的美丽的法国脸庞。在我看来，她很有苏菲玛索的气焰。

两位女子的对面，是一位穿紫红色上衣，搭配奶白色拖地长裙的女人。她的长发梳起一朵花式样的发髻在脑后，紫红色上衣的前襟绣满金色的似螺旋形态的图案，前襟的腰部位，系着金色的蝴蝶结。

她拿在右手边的紫色的披肩和裙摆一样，落在地面。我喜欢她的名字，伊丽莎白。

站在伊丽莎白身边的又是一位大高个女人。她梳着马尾辫，穿一件天蓝色抹胸长裙，系一条浅色系的花腰带。她不是今晚上的女人们里最美丽的，但是大家都叫她漂亮女人。其原因，我猜想这里头必是有个流传后世的小故事。

一个穿浅黄色镶紫边儿连衣裙的女孩跳着欢快的舞步进入视线，她戴着花朵的头饰。花朵有黄色，有粉色，有桃红色。色彩映照下的是洋溢着青春活力的脸庞。

女人们的视线之外，窗外飘着十一月的初雪。

几个站在一起的女子，她们站在我的餐桌上面，各自有各自的心事。这其中的思绪之一，必是包含着我的思绪之一。

举一杯香槟，看看飘雪。