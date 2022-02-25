【OTTAWA天天中文学校作文选登】从北京冬奥会的雪花火炬想到的

何所原（加拿大渥太华天天中文学校5年级）

每个周五我们班都有自由活动时间（free time），一般老师会让我们自己安排，可以阅读、编程或者打游戏。但2月4日星期五那天，好多同学都提议说要看奥运会，于是老师Mrs. T就跟我们一起观看了北京2022冬季奥运会的开幕式。

看完后，Mrs. T问我们最喜欢哪个环节，我说我最喜欢的是奥运火炬的设计，因为火炬周围汇聚了各个参赛国家的小雪花，最后变成一片大的雪花，这个创意显示出我们参加所有体育活动的意义。当我们看到火炬被点燃，雪花慢慢升到空中的时候，不管你来自哪里，说哪种语言，有什么样颜色的皮肤，住什么样的房子……，都会把注意力集中到享受运动带来的乐趣上。

冬奥会直到今天才进行了不到一半，中国就已经获得了八枚奖牌。我相信中国队肯定会取得比上次平昌奥运会更好的成绩。

引起我注意的是这次很多代表中国比赛的运动员以前都在别的国家训练，这些“归化”的运动员为中国赢得了一些奖牌和名次。比如谷爱凌，她是美国加州出生的自由式滑雪运动员，在这次奥运会上为中国拿到了一枚金牌。现在她在中国很出名、很受欢迎。

谷爱凌拿到金牌那天，妈妈在中国的好朋友给她发来微信，说希望有一天也能看到我代表中国参加奥运会。因为我是一名足球运队员，在渥太华的OSU俱乐部踢了五年多足球了，踢得还不错，一直是俱乐部第一梯队的成员。我从小就热爱足球，渴望拿到奥运金牌，有时做梦都会被拿到金牌笑醒。

但我认为参加奥运会不应该只追求奖牌和名次，而更多的是传递体育精神和享受运动带来的快乐，在这方面我的体会最深。以前我踢球总是向前冲，想着抢球和射门，像无头苍蝇一样，用我们教练的话说，就是headless chicken。而且一输球就垂头丧气，觉得没有意思。但经过这几年的训练，我知道怎么跑位、怎么传球、怎么跟队友打战术配合，个人技术提高很快，也更享受团队合作带来的快乐。赢球了当然高兴；输球了，听教练给我们做战术总结，学到了东西，我们很快就能振作起来，迎接下一个挑战。不管是输是赢，我特别享受跟一群小伙伴在场上奔跑合作，挥洒汗水的过程！如果有一天，我真的可以像谷爱凌那样代表中国参加奥运会，那么我希望不仅能够带给中国进球和奖牌，而且还能传递给所有人关于运动，坚持和拼搏的快乐！

北京奥运会火炬周围的雪花，象征着每个参赛的国家和地区。无论大小、无论贫富、无论是不是体育强国，雪花的尺寸都是一样的。这说明，在更高、更快、更强的体育精神面前，人人都是平等的。就像我的老师Mrs. T说的那样，这次北京奥运会的开幕式之所以那么酷，是因为我们每个人都能从中间看到冰雪运动的快乐力量！

愿未来中国有更多的人喜爱体育运动；愿我的奥运梦也能实现！