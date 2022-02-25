文 / 十月 Canada

他一边开车，一边滔滔不绝地抱怨电台的歌曲不好听。手指一戳一戳，一连换了十几首歌曲，还是停不下来一戳一戳。

“等等等等，听完这首歌。”

“我觉得不好听。”

我话音未落，歌声已经转入下一首歌曲的开头部分。如果这时候我出手把电台往回拨或者关掉电台，会发生什么事吗？为避免节外生枝，我选择默不作声，由他由他。尽管他的一戳一戳的举动，令人生厌。

一月份的多伦多天寒地冻，接连下了几场鹅毛大雪。那天晚上大约九点左右，天色已经黑乎乎了。我正在停车道上铲雪，突然背后传来轰隆隆的声音，然后一辆雪地摩托车停在我面前。

“你好么？”他冲着被从黑暗中冲出来的轰隆隆的声音惊吓到的我说。

“我挺好，你怎么样？”我并不想在这么宁静的夜晚被他人无端打扰，我希望我是独自的。却又下意识地回他的问候。

雪地摩托轰隆隆地开走了，我在继续铲雪的动态的状态下思考了一下。想着某种可能的充满理解的邻里关系的最佳状态，它似白开水的味道，并指望不要被突破。

老李打来电话，问我要朋友的电话号码。我说他选择怎样与你联系，你就怎样与他联系。

他不肯，又扭扭捏捏说了一大堆废话，就是非要打电话过去。

“他发了邮件给你，没有告诉你电话号码？”

“他发邮件了？”老李吃惊地说。

“应该是两天前发的。”

“你不看邮件么？”我追问。

“呦，我刚看到邮件。”

大约有很多以上的这些小事情，它们每天都在发生，并不会停止发生。我不必阻止发生，可我必要让自己躲避起来。

我又能怎样呢！

与顺风车司机的联络比较简单，回程之后便可中断；与黑暗中疯跑出来的邻居，微微笑就可以把关系推向远方。至于老李，客客气气地听他说，按我的思路听他说。

我只是需要一点时间，修复破裂的心。