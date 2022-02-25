渥太华 / 肖庆涵

2月10日美国劳工部公布的数据显示，过去一年全美的通胀率为7.5%，达到40年来的最高水平。一时间很多人都在问：“美国的经济到底是怎么了？”其实把通胀率按地区划分，可以看到高科技发达的旧金山湾区的通胀率仅为4.2%，而大都市纽约地区的通胀率是4.4%；而亚特亚大和凤凰城地区的通胀率则分别高达9.8%和9.7%。通过最近记者在纽约法拉盛，华人超市中拍摄的视频，可以看到$0.69/磅的高丽菜和$0.99/磅的紫圆白菜等。可是在最近，大纽约地区下了几场大雪之后的价格，一言难尽！

据超市人员介绍，随着疫情限制的开放，纽约本地的蔬菜价格最近有所下降，而涨价的主要是从国外，如中、越、韩，需要通过供应链进口的商品。众所周知，最近一段供应链的问题，很大一部分是因为缺少港口工作人员而造成的。北美目前存在失业率超低，却又招不到工作人员这种奇怪的现象。究其原由应该是躺平拿COVID-19的疫情补贴，或吃救济，比做低收入的工作还划算。一个明显的例子就是，多伦多附近的农场，不是靠需要摆脱救济的难民，而是要靠雇用墨西哥来的打工者维持运营。华尔街人士在谈到目前的高通胀时指出，过去应对通胀要加息和压缩劳动力市场，而这次则需要扩大劳动力市场。因此抑制通胀不能简单的靠加息，而让政府停止发钱，让应该工作的人回去正常生产，才是解决问题的关键。