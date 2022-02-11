又到了辞旧迎新的时候，在新春佳节之际，日健髙龄康乐中心举办了网络平台的新春联欢会暨生日会及会务管理的会议。这次会议的参加人数约近六十多人，主办方是以日健中心蔡主任为首，小金及雯雯协助，还有林姓和刁姓义工的帮助和配合下，圆满成功举行。

在会议开始前，蔡主任还邀请了森玛锡西社区活动中心的髙层领导，在百忙之中親自现身网络平台向日健髙龄康乐中心的全体员工和会员，拜年祝贺和亲切问候。她们是行政总监Naini Cloutier，部门总监Dawn Lyons和经理Larisa Cheshire。她们都穿上鲜艳的红色外套，向日健中心的会员拜年、祝福，并说很高兴每次見到日健中心的会员过得快乐、玩得开心的笑容和面貌，这是各级领导由衷的祝福和日健会员的共同愿望！更是对日健中心工作的管理能力的评价和工作效率的肯定！

接着日健中心蔡主任在会议上向全体会员宣布了有关日健活动中心重新开放的日期和计划。这些开放日期和计划都是遵守省政府和联邦政府有关防疫、抗疫的措施执行的，其目的就是打疫苗、抗疫情，保障民众的健康和福祉。

日健活动中心的安排办法基本上与刚开始解封时的做法一样：

A、每个活动场所规定人数和活动时间。

B、每个参加活动的会员先报名预约，由中心组织统筹安排时间和活动项目。

C、进入日健活动中心的会员必须先出示已注射两針疫苗（或三針疫苗)的证明文件，并由中心职员统一登记姓名、电话号码以及近日身体健康状况等基本信息，以便备案查询之需。

D、每当一段活动时间过后，中心的职员都用消毒液进行擦拭各种活动工具（球拍、球、球棒）和球桌面。

她们的工作真是既细心又有耐性！这种烦琐工作，如果没有一点认真負责、心中充满阳光的温暖是做不到的。让我们为活动中心的蔡主任、小金、雯雯、朱小姐还有温先生等核心团队的人的辛勤付出点赞！

还有将要恢复正常活动的如太极班、英文班、舞蹈班、健身活动班……，都需要大批不为名、不为利、默默回馈活动社区的有识之士的支持和帮助，这些义工也将是活动中心的中坚力量和支柱。

接下来的便是为活动中心一、二月份的长者举行生日会，全屏都被生日的歌声、掌声淹没；还有猜谜语、朗誦秀。最后是会议的高峰时刻——新春抽奖活动，由于奖品多样化，适合需求，故会员精神倍增。由蔡主任主持，小金負责抽奖，得奖者兴奋，旁观者也抱着幸运的心情在等待……会议在一遍洋溢着喜悦、欢乐的气氛中落下帷幕。但是全体会员、领导都希望疫情终结，早日恢复昔日的美好生活！

（罗景综合报道）