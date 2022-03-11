薇薇和两万块钱的往事

文 / 十月 Canada

我认识薇薇有几年了。一开始我们仅仅只是楼上楼下看着顺眼的邻里关系，后来因为麻将桌上单调“五万”时，彼此眼神儿里的光芒比较聊得来，便发展成为了闺蜜关系。

有一回，我俩去国贸大厦瞎溜达，中午饿了，我说找个地方吃午饭，就去了嘉里中心对面的小王府餐厅。

点了几个菜，都是我喜欢吃的。冷菜点了蜜汁莲藕、糖醋小排，热菜点了宫保鸡丁、酸菜粉丝。我俩一合计，再点个半只烤鸭，时间长不怕，多说会儿话就不觉得等菜等了好久。

我俩说了一会儿今天天气很热，又说了一会儿他哥找了个天天作妖的女朋友。

可能是，我俩人都觉得此番午餐等待烤鸭时的话题给人的感觉，是无法延伸到内心深处。就都突然停顿下来，酝酿着要不然，就交交心？

“交交心？”薇薇先一步说。

“交交心！”

然后，薇薇说了这么一件往事。

“我初中时有个暗恋对象，是我们班的学习委员。他长得高大帅气，至少在我眼里，他是很帅的。初三毕业，他考去了一零一中学，我们就再也没有见过面。”

我托着下巴看着薇薇，示意她继续说。

“同学群里他入群的那一刹那，我看见他的名字的那一刹那。我就知道，这是要在与他分别的二十年后，我终于即将再次见到他了。”

“我和与我关系比较近的另外一位男同学，坦白了我暗恋他（学习委员）的这个秘密。这位男同学听后非常兴奋，说为了让我俩二十年后再见面，他来操办一桌。”

“见面那天，我站在楼梯口酝酿了几秒钟才走进了餐厅的包间。幸运，他还没有来，是我到得太早了。”

“和其他同学聊天时，我的心都在怦怦跳。他进来了，我镇定且不温不火地和他打了个招呼，类似嘿好久不见那种。因为我真的彻底忘记和他打招呼时我到底说了什么。我内心太激动了。”

“除了操办这桌饭的男同学，其他几位作陪的同学并不知情，以为仅仅是老同学见面吃个饭而已。饭桌上我并未说很多话，他说了太多的话，特别多话。我听了好几个小时，由很激动变成很烦……很烦，哪怕听他说话也是这种感觉。我希望饭局尽快结束，他能单独和我聊上几句。”

“我说结果吧……”薇薇干涩一笑，叹了一口气。

“那天饭局之后，我们很快建立了私信联系，我先一步告诉他我曾经暗恋过他。他非常惊讶地告诉我，他也暗恋过我。就是说，我们在互相不知情的情况下曾经两情相悦过。我确认，我很欣慰这点。”

“饭局过后几天，我们约了单独见面，去三里屯附近找了一家咖啡厅。他说为了纪念我们互相暗恋过这件事，他打算送我一件礼物。”

“我说我并不需要礼物，我也不知道我需要什么，谢谢他的一番心意。他坚决非送不可，我一再说不需要。最后，他让我感到很惊讶，他说给我转钱，让我自己去买。我对于他打算给我转多少钱这事非常好奇，我说行。”

“我也非常好奇。”我匆匆地对薇薇说。

“他给我转了一万八。”

“为什么是一万八，钱很多呀。”我感慨道。

“是啊，钱很多。我打电话给他，问他为什么是一万八，这太多了，我不能收。他说他欠我一个当年的表白，他应该给我买一个贵重的礼物纪念曾经的过去。”

“我说好吧，这钱算我借你的。我什么也没买，但是非常感动。”

“后来的聊天中，有一次他问我，要不要离婚和他结婚。我当时非常严肃地告诉他，我们的暗恋属于往事，我们只能做朋友，没有其它选项。我重新见到他，并且之后对他的所有感情，都是朋友之间的感情。或者说，更密切的好友关系吧。”

“我想他也许很失望，他说如果不能成为恋人就不要再联系了……我说如果你真想好了不再联系，那就不联系了！”

“你真是很绝情呀……”我非常赞赏薇薇的干净利落，但我仍然惊讶薇薇的冷静态度，我一直以为她是感性的女人。

“后来呢，不联系了？”

“有一阵子他确实没有联系我，我也没有联系他。不过我为失去他这样一位朋友非常难过，我难过了很久。”

“真的，从此就没有联系了？”我一副不敢相信这事儿是真的的眼神儿。

“他尝试联系我，给我打电话我不接，发信息我也不回。因为我确定，从他发信息的内容上和打电话的频率上，他仍旧不认同我说的好友关系。他发了很多信息，我就不说内容了。”

“这事沉寂了半年的时间。我承认，那些日子，我一直为失去他而感到非常难过，非常难过。但是我没有其它方法。”

“直到，突然有一天，他给我发来信息，问我能不能马上归还他借给我的两万块钱，说他以后再和我慢慢说这事儿。”

“什么？”我睁大了眼睛。

“不是一万八千么。”

“我应该是秒回了他的信息，我说给我账号，马上汇款。他发来账号信息，我给他汇了两万元。我什么都没有问，关于一万八，为什么说是两万。我不需要纠正他，他说两万，那就两万好了。他收到钱后说谢谢，我没有回复他。”

“你知道么，就那一刻，我给他汇完两万元钱的那一刻，我把我曾经对他的暗恋也好，非常难过也好，我曾经想过的，犹豫过的，要不要过两年等他平静了，我再恢复和他的联系也好，等等等等，彻底放下了。”

“我当时什么感觉？我感觉，我吃了一只苍蝇，并且这是因为是我决定的和他重新见面这件事，是我毁了一切！我毁了我的美好的暗恋往事。我人生第一次非常后悔，我无法原谅自己。”薇薇笑着说了结局。

“我们吃烤鸭吧……”薇薇说完她的小故事，便自顾自地吃起了烤鸭。完全不顾我什么也吃不下了的感觉。

至于我为什么突然就吃不下了，那烤鸭可是香喷喷的呀！在我的脑海中，我想的是她吃的那只苍蝇。