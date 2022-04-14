文 / 十月 Canada

松河老家是河北石家庄，父母都是普通工人。他排行老二，上有一个姐姐下有一个弟弟和一个妹妹。松河高考考上了北京科技大学，毕业后留京进入一家国营单位工作。

在国营单位混了几年，一直认为自身能力和普通一员的职务不匹配。私下里便勤奋攻读英语，考了雅思办了技术移民，2001年移居到了加拿大多伦多。

在国营单位的工资不高，松河手里也没有多少积蓄。到了多伦多租完房子，找工作势在必行。试着往大公司投了一圈简历，没有得到一个回复。无奈之下，找了个工厂上班的工作。

想想从北京辞职时，领导和旁人羡慕的目光，整个人是在光环笼罩下离开的北京。可眼下工厂工作这个落差让松河一言难尽。如若长期下去，看似没有一点可改变的迹象。

经过几年进进出出各种工厂打工，松河手里攒了一点钱。他便果断辞职，进入皇后大学进修计算机专业。毕业后又考了若干专业证书，终于在来到加拿大后的第七年进入了计算机领域，成为了一名软件工程师。

经过多年努力，虽然松河得到了一份自认为体面且高收入的工作。但是由于常年积累在心的负面情绪太多，他需要一直不停地发泄。

“当时我住在一个合租的公寓，室友是一名学生。那个学生每次做完饭，把厨房搞得一团糟……我就想不省那个钱了，我以后就要单住。”

松河搬出合租公寓，花1200租了一个一居室公寓。

“你门喜欢吃肉？肉有什么可吃的，我很少吃肉也不太喜欢吃，我喜欢吃蔬菜。”听见朋友点了一个辣子鸡，松河一番挖苦嘲讽。

“你点菜吧！”朋友把菜单推给松河。

“好吧，既然你们喜欢吃肉，那我点个牛柳。我今天想吃牛肉了。”松河点完牛柳，又自顾自点了一碗酸辣汤。

“服务员，你过来。你们这个酸辣汤怎么是红色的！我不是老外，给我换给中国人喝的那种酸辣汤。”

“味道太一般了，服务还那么差。”朋友一边买单，一边听松河的差评。渐渐地，能和松河一起吃饭的朋友也越来越少。

松河虽然离开了工厂的圈子，但是他的那些工友朋友们的家庭聚餐他也会去参加。

“你家这个房子真大真不错，我也有打算买房子。”松河一边吃烤串一边说。

“这是你换的第几辆车了？你小子好像总是换车。”

听见有人夸他的车，松河心里乐开花，几杯酒下肚开始说起换车的事：“上次来开的那辆韩国车，车座特别硬，我开了半年实在坚持不下去了，刚刚换了这辆美国车。”

“说不定天气好的时候，我去租一辆法拉利。租几天我还是租得起的，治愈一下我的中年危机。”

“你现在工作挺好，年薪挺高，准备把家里人接过来吗？”

对于工友的这个提问，松河看了一眼他的老乡加发小严浩，简单地带过一句：“有这个打算。”