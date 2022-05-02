请大家一起支持华人【温金有】成为新版$5加币封面

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第一位在在加拿大出生的華人

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溫金有 Won Alexander Cumyou

財政部長將於布$5元鈔票的下一個肖像主題人選，2022年5月7日投票截止。https://www.bankofcanada.ca/banknotes/banknoteable-5/nominees/

加拿大央行在大約 4,5000名加拿大人參與推薦，選出了600名符合資格的備選人物，隨後在其中篩選出這8名候選人。 該清單已提交財政部長審議，財政部長將於宣布5元鈔票的下一個肖像主題人選。 加拿大央行表示，這些人的貢獻使加拿大和加拿大人民變得更好。 他們的影響覆蓋了加拿大整個國家。 央行行長麥克・勒姆（Tiff Macklem）說：“我期待看到這8位傑出人物中某一位的肖像，將出現在我們5加元的新鈔票上。”

在對溫金有的介紹中，加拿大央行稱，他彌合了溫哥華英語社區和華裔社區之間的鴻溝，並且在幫助改變對加拿大華人的種族態度方面發揮了積極作用。

溫金有 Won Alexander Cumyou

溫金有(Won Alexander Cumyow)是現存歷史資料中，可考証最早出生在英屬加拿大 (Dominion of Canada) 境內第一位華人，也是最早在加拿大行使投票權的華人之一。

溫金有的父親於 1858 年從廣東移民美國舊金山，成為一名淘金工人，後來他來到加拿大卑詩省的道格拉斯港（Port Douglas），經營餐館和商舖。 1861年溫金有，第二代客家人，在道格拉斯港出生是家中長子。

他傳奇的一生，見證了華人在溫哥華受歧視的歷史，但他自強不息，最終在歧視的夾縫中擠出頭。 溫金有具備很強的語言天賦，能講英文、粵語、客家話以及奇努克族（Chinook）原住民方言。 在二埠（New Westminster）念完高中後後在 University of British Columbia 攻讀法律，更完成見習律師的實習，但由於當年身為華人無選舉權故不能考牌做律師，皆因為當時華人被禁止從事所有專業，故溫金有無法執業為律師。

但他仍憑著才華用精通的原住民切奴克語及多種中國方言，包括四邑、客家話等，成為華人擔任加拿大公職的第一人，突破溫哥華對華人的歧視，在1888年成為法庭傳譯員及合同承包人。 由1904年至1936年間，他更躍身成為溫市警員的法庭傳譯員。

積極為社區服務

溫金有一生服務公眾，活躍於社區。 當時華人在溫哥華就醫時仍受到歧視對待，但溫金有不計較，在華人社區中為醫院建設籌款。

此外他也曾通過籌款活動，支持加拿大援助南非戰爭。 溫金有也曾經擔任中華會館主席，憑著個人的法律知識，通過會館為華人提供各項重要服務，包括在法律爭端中擔任代理，以至護送死者遺體返回中國老家。

溫金有為華人福址奔波勞碌，參與事項由支持國父孫中山先生革命推翻滿清，(孫中山先生曾於1897年1902年和1911年三次訪問溫哥華，他伴隨左右奔走籌款，深受孫中山先生的博愛和洪門黨”和衷共濟”思想的影響)。到支持建立遊樂場在唐人街的。

溫金有與太太育有10個子女。 三子Gordon Won Cumyow秉承父志，擔任法庭翻譯，並成為加拿大首位華裔公證人。

最早行使投票權的華人之一

1949年溫哥華市政府廢除市府級排華法令，加拿大華人正式獲得了和主流白人同等的公民待遇。 1949年大選，88歲的溫金有不顧年邁行使了投票權，成為最早在加拿大行使投票權的華人之一。