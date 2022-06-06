文 / 十月 Canada

一对母女走进古董店。母亲年约五十几岁，女儿二十出头的模样。和古董店老板娘约好，她们今天过来取预定的两款骨瓷杯。一款价格三百，另外一款三十五。

老板娘把两套古董杯拿到打包台旁边的桌子上，让母女俩仔细挑选。母亲看了又看，没发现任何不足之处。选好，就把两套杯子放在了打包台上，等一会儿老板娘打包收款，那么交易就完成了。

母女两人进店时，一对和那位母亲年纪相仿的医生夫妻正在店里挑选商品。这时，店里只有五个人，母女俩，医生夫妇和老板娘。由于是私家店铺，仅接受预约造访的客人。所以店铺里没有流动性的来来往往的其他人。

母女俩人选好了商品，没有买其它东西的打算。不过那位母亲提出想去楼上画廊看看画，她对画表现出来了极大的兴趣。

老板娘陪同这位母亲去楼上画廊，这时女儿并未一同随行，她独自留在一楼闲逛。大约几分钟以后，这位女儿上楼来，和母亲一起，跟随老板娘的介绍在画廊里停留了一点时间。

母女俩人和老板娘一起下楼，准备交钱打包，结束这次短暂的购买。走到打包台的一刹那，这位母亲对着打包台大声说：“我的杯子怎么没有了？”

三百块的杯子消失了，三十五块的杯子仍然在打包台上。

这位母亲特别提高了音调，反反复复地大声喊：“谁拿走了我的杯子？”

一旁的医生夫妇被这反反复复的喊出来的意思搞得很尴尬，很显然，有人偷了东西。在这位母亲和老板娘去画廊的这段时间里，一楼只有他们夫妇和那位独自停留了一点时间的女儿。

医生夫妇的丈夫指着挑选出来的所有东西对老板娘说：“我们的东西都在这，你可以检查一下看看有没有那个杯子。”

事件到此，现场方面就结束了，五人之间的公共对话也结束了！母女俩只买了那个三十五块杯子，交款打包然后离开。

医生夫妇和老板娘没有私下对话，比如提供对自己有利的证据，与她人作案的证据（女儿曾经独自在一楼商铺停留过）。他们对此没有更多的个人评判。

那对母女的母亲私下和老板娘说了很多话，并且指出偷窃的人一定是那位丈夫。她给出了一点她注意到的细节：那位丈夫抽烟，他去门外抽烟时，把东西转移到车上了！

但她没有说，她女儿独自在一楼店铺溜达那点时间怎么解释，她也没有和医生夫妇的态度一样，主动提出让老板娘检查一下女儿的包？但是她一口咬定，医生夫妇偷了东西。

作为这个真实故事的写手，我举几处我听到的点和我思考的点：

其一，偷杯子的人，一定是喜欢这个杯子；

其二，反反复复大声喊：“谁拿了我的杯子！”这种‘喊’的形式，让我想起“贼喊捉贼”（仅为我下意识地意识到飞进我脑海中的一个词，不为结论）；

其三，逛店铺的女人，她注意到了有个男人出门去抽烟？她的全部注意力并未在上千的杯子中一直看，一直看；

其四，反反复复大声喊：“谁拿了我的杯子！”这种‘喊’的形式，还有一种暗示：“不是我，不是我们”；

其五，这位母亲没有提出检查女儿的包，这位母亲没有问女儿你在楼下那点时间里注意到什么点了么？

其六，你可以偷任何东西，偷任何杯子，只要这件物品没放在打包台上，老板娘就不会立即发现丢失。只有在打包台上的东西是客人挑选好的，准备即刻付款的。偷走打包台上的东西，只有一种可能：被老板娘即刻发现丢失！冒险指数较高。

其七，这对母女最终花了三十五块买了一套杯子；医生夫妇的花费更多。

作为局外人，对于这个发生在四月的多伦多的事件中，我没有看到医生夫妇的作案动机，医生夫妇的收入、名声，以及医生买走物品的花费。

最后，说作案的超高冒险指数。这种简单明了的作案现场，只有一种人敢出手偷东西：她思维简单与幼稚，与不惧怕简单说服不了别人的思维。

我以两个字结束故事：计划。