[OTTAWA天天中文学校作文选登] 海 豚

Grade 4 / Audrey Lu

大家知道吗?在茫茫的大海中,有一种既美丽又聪明的动物,它的名字叫海豚。

海豚有着又圆又黑的眼睛,光滑厚实的皮肤,摆动有力的尾巴。它的身体修长,体态优美,尤其是在跃出水中的一刻,整个身体脱离海面,像一张弯弓,成为很多照片中的主角。

刚生下来的小海豚大概有一米长,16公斤重。它们的头上长有喷气孔,海豚就是通过喷气孔在海面上呼吸空气的。它们的体温和人类的一样。海豚的主要食物是鱼。一些海豚长有40到50颗牙齿用来将口中的食物撕碎。

海豚的大脑比大猩猩的大脑还要大,甚至可以赶上人类。很多海豚在捕鱼时是一起游泳,互相联络的。它们之间通过嘴发出的哨音来交流信息。它们还可以用耳朵听自己发出的声音的回声来判断前进中的障碍,比如判断距离一条船有多近。所以海豚的听力是非常好的。然而有趣的是,海豚的味觉不太好,尝不出味道,而且没有嗅觉,完全闻不到任何气味。

海豚可以学习复杂的动作,比如跳跃,甚至跳舞。大家一定看过水上乐园中的海豚表演吧!受过训练的海豚可以在空中跳到五米高。有的海豚可以用鼻子尖儿顶住球,保持平衡,不让球掉下来。有的海豚可以竖立在自己的尾巴上跳舞。你看它们多了不起啊!

海豚既顽皮又可爱。它们喜欢追逐海龟和海鸟,但并不是要伤害这些小动物,而只是觉得好玩儿。它们通常可以活20年,有些已经活了40到50年了!我有一张在夏威夷照的照片。照片中的我正在和一只小海豚跳舞!

我喜欢海豚!也希望大家在听了我的介绍后能和我一样喜欢它!