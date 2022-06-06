在五月二十八日星期六，这天的天气睛朗，凉风清爽，舒适宜人。由渥太华华人健康与资源联盟统筹下，在森玛锡西社康中心和渥太华华人社区服务中心等组织的配合下，当天下午时分（一时至三时)在Dundonald公园举办“华人健康展”活动。这项免费活动为粵语和普通话社区提供重要的健康知识和指导意见和信息，以民为本共筑健康之路。



这次活动由社区内参加的部门有华人社区服务中心、森玛锡西社康中心、日健高齡康乐中心、渥太华华人社区精神健康服务、加拿大糖尿病协会、良友老年中心等多个部门，以及华人社团的文娱、文艺团演出的配合和大力支持！

在中午时分，公园中心区各部门都各自摆设好摊位，让各位前来参加的华人观众了解和领取有关的健康信息和小册子。在防疫措施下各摊位都设置了消毒洗手液，各位前来参加活动的华人都自觉戴帶口罩，参加表演活动的团体和个人也都各自保持接触距离和座位距离，这也是二年多的抗疫防疫的效应和经验！

在下午一时刚过后，主持单位宣布大会正式开始，拉开活动的序幕。首先由日健高龄康乐中心的排舞班学员表演排舞，优美的舞姿，整齐的动作让观众报以热烈的掌声！接下来还有华人其他社团的各类文娱、文艺表演：有利于身体健康、增强体质的太极操和扇舞，以及怡神舒压的手鼓演出和伴唱队……每次的精彩演出都得到观众的充满热情和友好的掌声。在活动中也有不少外籍人士参观和欣赏华人的独特文娱、文艺活动，並给以表演者热烈的掌声祝贺。这也是对表演者的支持和鼓励！真是人与人之间心中充满正能量的阳光，世界便是一片美好和光明！

通过学习了解和观看文艺演出后，给华人社区带来宝贵的知识和財富，让华人一致认同：健康、金錢、物质之间的重要性和关键点。没有健康对自己、对家庭、对社会都会产生一定的影响和伤害！在场有的华人观众在进行“抓豆袋领奖品“的活动中，询问日健高龄康乐中心的办事职员，向她了解情况，办事职员向她们介绍在活动中心内有羽毛球、乒乓球、麻将、牌仔、跳舞、健身……等活动后，她们都纷纷表示有兴趣和符合心意。日健中心电话：613-232 6695，地址：755 Somerset W（在唐人街九龙商场的对面左边街口第一座大楼）望有缘的华人朋友联系办事职员。

一次有意义的活动，让华人明白一个硬道理：健康第一！愿我们一起携手以民为本，健康第一，共筑健康之路！与有同感的朋友一起分享健康第一的重要性和意义！。



(罗景 综合报道)