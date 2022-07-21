《病毒未退场 来日多思量》顺口溜

渥太华 / 李鴻舉

病毒COVID—19

確實瘋狂

三年來

偷偷摸摸

暗渡陳倉

許多國家

使出了混身解數

防不勝防

眾多美好的庭園

變成了防毒場

就連活生生的地球

也被折騰得，柳欠綠，花欠香

毒菌們

不僅會興風作浪

而且是狡滑異常

它看透了老人

體弱無光

於是輕手快腳

爬上老人頭

毒尿先讓老人嚐

由於死佬太多

連火葬場

也忙得火冒七丈

居家隔離的子女

更是無法前往吊喪

滿腔的淚水

只能往肚裏淌

滿懷的怨言

全被口罩擋

毒來要獨處

疫多越築牆

孩子上不了學

父母心頭涼

假期登不上遊輪

只好苦守七尺房

守了三年

生命中美好的歲月

全泡了湯

唉！人生苦短

能有幾個三年時光

小我的生命該珍惜

大我的前程更要上崗

毒兄COVID—19

剛被推出戶外

毒弟Omicron

又想敲門入場

面對此境

那能再懈怠，再徬徨

地球是我們人的幸福鄕

可不是病毒的尿桶房

三年來

我們所聞的味，夠骯髒

我們所受的苦，夠悽涼

從今日起

生為地球人

該有深度的覺醒

該有廣渡的思量

國與國之間

不宜再爭權奪利

亂舞刀槍

彼此要協調合作

為防毒築髙牆

人與人之間

也要降低慾望

病毒不是天上掉下來的

病毒也不是從地面上長

病毒是人們吃出來的

由於人們食慾太旺

吃膩了家禽

還要將野生動物嚐

結果

惹火燒了身

毒菌隨口上

城門起了火

池魚遭了殃

你說荒唐不荒唐

啊！

可悲的小市民

可愛的大老鄕

如此慘痛的教訓

要深刻的記入心房

從今日起

我們要互勉互幫

讓病毒早日退場

其實

多吃些五穀雜糧

身體照樣健康

你贈我兩隻雞

我送你一頭羊

彼此互尊互享

烏克蘭的戰火

也就不會登場

病毒既然是人為的導向

我們就得以人為本

本立了爾後道生

這條道

耶荷華建築過

默罕默德建築過

釋迦牟尼也建築過

那是一條愛心閃亮的康莊道

不是私心陰暗的獨木橋

面對當前的逆境

你想選走那一條？