讴颂香港回归廿五周年

渥太华/叟声

习总一行赴庆典，特首隆仪站迎虔；（1）

大乐团奏曲嘹酣，靓狮队飒爽觐蹁；（2）

青少年振花藻忭，港胞擎帜迓列俨；（3）

彩幅标语琳琅满，景气热烈懋空前；（4）

习总挥手示礼还，暬氛祥和炽朝天；（5）

各界代表府掾员，亲切接见恳会谈；（6)

换届宣誓交接班，习总致辞抚勖勉；（7)

哿前任制胜峻险，施良政业绩斐然；（8）

冀继任毅荩仔肩，剀示善治殷期盼；（9)

研创不辍稳致远，优势互补骋发展；（10)

光前裕后加油干，三个中心位更掔；（11)

踵事坛华劢奋鞭，拥有未来更昌繁。（12)

［注释］

（1）习总一行——指习总书记与夫人彭丽媛及丁薛祥秘书长、王毅外长、军委副主席许其亮等政要,乘京广深港高铁专列赴港参贺盛典。特首隆仪站迎虔——指香港特区行政长官林郑月娥与候任长官李家超率掾员等到西九龙站台以隆重仪式恭候迎接(虔：恭敬)。

（2）大乐团——特区警暑的大军乐团。奏曲嘹酣——奏曲：吹奏欢迎歌曲，嘹：乐声嘹喨，酣：尽兴、痛快。靓——漂亮华丽。飒爽——英姿飒爽(豪迈矫健)。觐——朝拜。蹁——即蹁跹(旋转舞动)。

（3）振花——振：挥动，花：鲜花束。藻忭——欢欣鼓舞。擎帜——擎：执举，帜：指小型的国旗与特区区徽旗。迓列俨——俨：整齐，指欢迎的队伍排列整齐。

（4）景气——场景气氛。懋空前——比喻极其盛大。

（5）暬xiè氛——亲近气氛。炽朝天——即热火朝天(热烈高兴，很有生气)。

（6）各界代表府掾员——指香巷各行各业的代表及特区政府官员。接见恳会谈——指习总接见他们並聚合一起，真诚叙谈。

（7）此联前句——指香港特区政府換届，新任行政长官李家超宣誓就职仪式，进行交接班。抚勖勉——慰问勉励。

（8）哿——赞赏。制胜峻险——指经受严峻考验，制止战胜疫患风险。施良政——执行良好的施政方针。业绩斐然——指政绩显著。

（9）冀——希望。毅——果决、意志坚定。荩仔肩——忠于职责。剀示——切实指示表明。善治——指妥善治理好。殷企盼——殷：深厚，即寄予深切期待与厚望。

(10）研创——指科技研发、产业创新。不辍——不停止。稳致远——即行稳致远(意指坚持稳步实践，达到深远境界)。骋chěng——快驰奔跑、尽量展开。

（11）光前裕后——光耀前人，造福后代。三个中心——即国际金融、航运、贸易三个中心。位更掔——地位更加牢固。

（12）踵事坛华——继承前人事业更加发扬广大。劢奋鞭——比喻努力发奋，快马加鞭，督促前进。