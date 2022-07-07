文 / 十月 Canada

我真希望他闭上嘴，不再滔滔不绝地说个不停。他完全沉浸在自我的陶醉之中，以为我很享用他满嘴的乡村口音。

“闭嘴吧！有谁能帮帮我阻止他么。”

我对着空气的乞求完全没有作用，他还是不停地说：“你觉得我可以对她使出我的男性魅力么！”这句话听得我差点把午饭都吐出去。

我尽量保持自然的态度和语气，在他停顿的时候问他：“你真这么认为么，她会为你的男性魅力给你打个大折？”我实在无法保持耐心继续听下去，把时间浪费在无趣的话题上太久，便没等他回答又直接说了结束语：“有时间再聊，我要忙一会其它事儿。”

然后，我就匆忙地忘记了这件事。只是没想到二周过后，他弟弟忽然加了我的微信。

“姐！你帮我看看这是谁家的桌子？”我看了一眼桌子，我认不出来那个桌布。

“你应该去过很多朋友家吧，所以我想让你帮我认一下。如果你认识，给我介绍一下这个人认识。”这位弟弟说。

他一直说诉求，一直询问我是不是可以给他介绍更多的供货商，这样他就不着急买不到足够多的大批量的货品。我也一直说我不认识其他人。但是他持非常怀疑的态度，就是觉得我应该认识很多供货商。

“我想问问你，我要求货品的价格范围是多少？”

“几百元的吧。”

“那么好，几百元的你打算进多少套！比如一百套两百套这种数量值？”

“大概几十，四五十套吧！”

我突然就冒出一种仇视他说的四十五十套数量的火焰。

“首先我就不认识有很多几百元货品的供货商。再者，我可以说我很少与人建立这种帮忙的关系。我不喜欢的供货商，我只是去那里买我喜欢的物品，也许就去一次。但是我不会把对方介绍给谁。”

“你如果把对方介绍给我，对方也会感激你的，我也会感激你的！”

“我只介绍我信得过的卖家给有需要的人，或者说值得我开口推荐一下的人我才会推荐。”

后面的话我不能说，我不能说我不在乎谁感激我，比如这位急火火请我推荐供货商的某人和他的弟弟；或者说某个供货商。容易理解的我的这个态度的解释是，我们之间的交情仅仅是如果我举手之劳，同时我有做这件小的举手之劳之事的一个愿望。

我有这个愿望，而且经过被推荐的一方的同意。如果我没有这一愿望……

为了不恋战，我虚伪地说：“如果我遇见如你所说的这种供货商，我会推荐给你。你的诉求我明白了。”

结束对话后我仍然想了一会儿前前后后的对话内容，然后开始回忆各个供货商的名字。在我突然意识到自己有想给他哥俩推荐供货商的这个幼稚的举动时，我不假思索地切断了这一苗头。并心里嘲笑：“这位弟弟和他的哥哥有相似之处，都自以为报有男性魅力，并认为男性魅力可以作为交易的重要部分。”