[OTTAWA天天中文学校作文选登] 秋天到了，去爬山吧

七年级 史元宾

天马上就要冷了，所以这几个周末只要天气好，我们就会去附近的某个地方玩（开车大概一个小时）。

上周，我们选的是魁北克的一个有小瀑布的山。路上的风景很好，有很多枫叶，还可以看到大河。我觉得魁北克的风景比渥太华好，这是因为魁北克的房子比渥太华的房子少多了。

我们本来以为这个地方这么偏僻，应该没有什么人，但一到地方我们就傻眼了，停车场几乎满了，我们找了半天才找到一个停车位。在停车场，我们看到很多人都拿着登山杖。开始我们觉得很奇怪，但是一开始爬山，我们就知道原因了。山很陡，都是石头路，登山杖可以提供支撑。我们只好捡了两根又长又光滑的木棍当做登山杖。这些木棍都是之前的人用过的，所以我们离开的时候也把它们留在了入口处。

在山脚下，我们看了看地图，我们要去的瀑布要走五百米。才爬了一百米不到，我爸就累了，所以他和我弟弟在那儿的一个小瀑布休息，我和我妈继续往上爬。爬到三百米处有一块大石头，可以看到下面的景色。我看到有很多农场，那些农场的农地方方正正的，很好看；我还看到一片树林，树林里的叶子有红的、绿的、黄的，颜色好看极了。我们爬到那儿已经累坏了，所以我们放弃看瀑布，开始往下爬了。

这次爬山让我看见了一些我没见过的风景，我希望以后还能再次爬山。