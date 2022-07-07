承前启後共创美好的明天

——记渥太华两大华人社团的扫墓活动有感

随着疫情的解封，各项社会活动都已经开放了。渥太华洪门民治党及東安省台山同鄉會都相繼舉行了已停辦二年多的清明掃墓活動。東安省台山同鄉會於六月十八日舉行，渥太華洪門民治党於六月廿五日舉行。

渥太華這兩大華人社會團體的掃墓活動，都得到大量民眾、會員的熱誠支持和參與。雖是一年一度的掃墓活動，但是卻給各位參加掃墓人士留下了深刻難忘的记忆和感慨！

緬懷先僑們披荊斬棘的辛酸苦難日子，先僑們都經歷近兩個世紀（十八世紀至十九世紀）的滄桑歷程：從賣豬仔到修筑太平洋鐵路及徵收華人的人頭稅……每一個歷史的進程，都浸透著先僑們的血和汗，還有的先僑就為此甚至付出了寶貴的生命，飽受艱辛的日子，何能以文字詳述表達！

東安省台山同鄉會在陳森會長帶領下和各位理事的協同下，於六月十八日在必治活陵園內的懷遠亭上祭拜先僑。備上祭祀的三牲和菓品並率領眾人逐一向先僑碑塔拜祭靜思！各位參與致拜者的面上表情都肅穆神注，敬上一支神香並鞠躬行禮，以表達心中的敬佩和誠意！

六月廿五日渥太華洪門民治黨在全加洪門鄧總主委、陳元老和渥太華洪門民治黨王主委的帶領下，幹部和義兄姐，以及兄弟社團東安省台山同鄉會也派出以陳森會長夫婦和副會長方國盛夫婦等人為代表，參加掃墓的祭拜儀式。備上金豬三牲、菓品、香燭寶帛等祭拜之用。在陵園內一個幽靜的區域，有一處四周蔥綠柏樹環繞，比藍球場的面積還大的墓陵區，這裡就是渥太華最早期的洪門先僑安息地。入到陵區內，只見中央竪立一個碑塔，上刻寫“柯打華華僑之墓”的字樣，塔碑上已有蘚苔的痕跡，可見年代的久遠！

隨着時代的變遷，社會的進步，承前啓後，共創美好的明天！這就是我們掃墓緬懷先僑們的功績的願望和目標。經過近半個世紀的爭取和維權，先僑們為加國社會的貢獻，所做出的功績和不合理的岐視，都得到社會和聯邦政府的承諾糾改和道歉！這也是先僑用血汗甚至生命付出不可磨灭的鐵的事實。經過後輩承前啟後，據事、據理、據法的交涉爭取的碩果！加上現在華人總人口已佔加國總人口的百分之十二以上，而且每屆的市、省政府，聯邦政府選舉，都在爭取華人社區的大力支持和選票。因此，我們每個華人都有責任和義務為中加的友好關係添磚加瓦，為中加的經貿合作發展盡自己的一份綿力！因為全體華人是熱情友好、熱愛和平和願望社會和諧的！

謹予此文向先僑們致予無限的敬意和懷念！

（羅景 供稿）