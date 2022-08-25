渥太华戏曲乐园的选手获全球越迷比赛大奖

2022年《第七届全球越迷嘉年华》(The Carnival of Global Yueju Opera Fans)于8月14日完美收官。咱们渥太华戏曲乐园的选手张敏一举闯入海外折子戏云竞演前三，获得二等奖！这是目前为止渥太华越剧爱好者取得的最好成绩，也是历年来加拿大参赛选手中获得的最好成绩！张敏的表演细腻、唱腔优美、妆容精致，深得专家评委们好评，当然也指出了她的不足之处。本届比赛的评委最强大，一共12位，几乎都是戏曲梅花奖获得者，大都是活跃在当今越剧舞台上的翘楚。

任何比赛都是残酷紧张的，为何渥太华戏曲乐园的选手可以过关斩将屡屡获奖呢？有道是“不是一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香”。渥太华戏曲乐园重视戏曲的基本功学习，虽然大家上班很忙，还是挤时间不定期地学习京剧、越剧、黄梅戏、评剧等地方戏。为了检验学习效果，她们认真准备，参加了各种高规格的比赛。得不得奖不重要，就是为了提高自己，大家以这样的心态反而屡获各种奖项。比如去年“全球黄梅戏推选活动”比赛中，渥太华戏曲乐园就有三位选手分获优秀奖和十佳。这些获奖已然是过去式了，祝愿渥太华戏曲乐园的戏迷们继续快乐学戏，争取更好的成绩！

渥太华戏曲乐园供稿

(ottawachineseopera.com)

附：颁奖结果的官方网址：https://mp.weixin.qq.com/s/pLzYXWxTGIkwt_uINltUNQ